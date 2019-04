La Couronne réclame la prison contre le responsable du magazine YWN pour propagande haineuse

À Toronto, les procureurs ont demandé vendredi une peine d’un an de prison contre le rédacteur en chef du magazine Your Ward News. James Sears a été reconnu coupable en janvier d’incitation à la haine contre les femmes et les Juifs. L’éditeur du mensuel, LeRoy St.Germaine, a lui aussi été reconnu des deux mêmes accusations, mais son audience sur la détermination de la peine a été reportée à la mi-juillet.

La Couronne a réclamé deux peines consécutives de six mois chacune pour les deux accusations d’incitation à la haine. Seul moyen, selon la procureure Erica Withford, de dénoncer des propos aussi violents contre les femmes et les Juifs et de dissuader quiconque de les proférer.

Me Whitford a demandé ensuite une peine de trois ans de probation durant lesquels James Sears devrait être soumis à une interdiction de publier quoi que ce soit sur Internet. Son magazine devrait en outre être proscrit et son site web, fermé durant la même période.

Elle rappelle que le magazine YWN a été envoyé à environ 3000 résidants de la région torontoise et que 22 numéros contenaient des propos misogynes et antisémites sur une période de trois ans, de 2015 à 2018. Les intentions de M. Sears étaient claires, motivées et délibérées , ajoute-t-elle.

La procureure Whitford rappelle que Postes Canada a refusé de distribuer le magazine dans la région, ce qui a forcé M. Sears à le faire de façon privée.

Déclarations d’impact des victimes

La Couronne cite des déclarations d’impact de citoyens de confession juive et d’associations qui viennent en aide aux femmes violentées. Tous font valoir qu’ils se sentent anxieux, effrayés, blessés et menacés par les écrits du magazine, dont la propagande haineuse a été démontrée depuis 2017.

Me Whitford a énuméré de nombreux exemples de violence écrite contre les femmes et les Juifs pour appuyer ce qu’elle avance, mais les faits reprochés sont trop dégradants pour être répétés.

James Sears et LeRoy St.Germaine du journal « Your Ward News » à leur sortie du palais de justice, le 24 janvier. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Elle affirme néanmoins que la haine telle qu’exacerbée dans le magazine de MM. Sears et St-Germaine peut avoir de graves impacts sur les individus et la communauté.

La procureure cite les crises de panique, le syndrome de stress post-traumatique et les idées suicidaires chez les femmes victimes de violence ou encore la peur, l’insécurité et le rappel de l’Holocauste dans la communauté juive.

La procureure Whitford ajoute que M. Sears représente un risque élevé de récidive, puisqu’il a de nouveau tenu des propos misogynes et haineux dans son mensuel depuis le verdict de culpabilité il y a trois mois. Il n’a en outre montré encore aucun remords et ses chances de réinsertion sociale sont minces , poursuit-elle.

Position de la défense

La défense de James Sears a plutôt demandé une peine avec sursis contre son client de 55 ans. Il a premièrement relativisé cette affaire, en disant que seulement 175 personnes avaient porté plainte à la police. Cela représente 0,06 % de tous ceux qui avaient reçu le magazine à leur porte , calcule-t-il maladroitement.

L’avocat Dean Embry fait valoir que son client n’a pas de casier judiciaire, qu’il a une famille et qu’une peine dans la communauté peut être aussi dissuasive qu’un châtiment en prison.

Un exemplaire du périodique « Your Ward News » Photo : Radio-Canada / Spencer Gallichan-Lowe

Me Embry a notamment mis en doute les déclarations anonymes de certains citoyens qui n’ont pas voulu révéler leur identité par peur de représailles ou par peur d’être montrés du doigt dans le magazine.

L’avocat a aussi rejeté les déclarations de plusieurs associations comme le Centre contre le viol de Toronto ou le Centre Israel Jewish Affairs, dont les déclarations dans cette cause relèvent plus de l’expertise selon lui que du simple témoignage citoyen.

Le magistrat lui a rappelé que les associations ont le droit depuis 2015 au Canada de soumettre des déclarations sur l’impact qu’un crime a eu sur la communauté qu’elles représentent.

Le couple Kinsella s'adresse à la presse après l'audience sur la détermination de la peine de James Sears. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Poulin

Me Embry explique surtout que le magazine Your Ward News n'a pas été créé dans le but d'appeler au génocide des Juifs, mais seulement pour des raisons d'épuration culturelle. Mon client n'a aucune intention meurtrière , précise-t-il.

Une douzaine de personnes s'étaient déplacées au tribunal pour encourager James Sears, qui avait été libéré sous caution après son arrestation en novembre 2017. Le rédacteur en chef de YWN avait évoqué la liberté d'expression dans sa défense lors de son procès, mais sans succès.

Le juge Richard Blouin rendra sa sentence dans un mois.

Le couple Warren et Lisa Kinsella qui était parmi les plaignants était présent lors de l'audience. M. Kinsella se dit convaincu que M. Sears compte récidiver lorsqu'il sortira de prison advenant que le juge accepte la requête de la Couronne. Mme Kinsella a notamment avoué pour sa part qu'elle espérait que le magazine YWN cesse à jamais d'exister.