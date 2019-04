Notre édition week-end

Toutes les trois minutes, un tremblement de terre, le plus souvent imperceptible, frappe la Californie. Les géants du web sont-ils devenus trop gros? Les emballages de plastique à usage unique dans le secteur alimentaire sont décriés comme polluants, mais ils jouent aussi un rôle de premier plan dans la préservation des aliments. Voici nos suggestions de lecture.

1. Des millions de tremblements de terre secrets en Californie

Le Golden Gate de San Francisco avec une vue sur la ville depuis Sausalito. Photo : La Presse canadienne / Eric Risberg

Toutes les trois minutes, un tremblement de terre frappe l'État doré. Heureusement, ces derniers sont imperceptibles et ne causent aucun dégât, mais leur existence permet néanmoins aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement des séismes, et pourrait aider à prévoir l'arrivée de plus grosses secousses.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

2. Voitures autonomes : qui sauver, qui sacrifer

Jouez à ce jeu pour tester les limites de l'éthique en matière d'intelligence artificielle. Photo : Radio-Canada

Des véhicules autonomes pourraient devoir décider qui vit et qui meurt en cas de défaillance des freins ou de collision inévitable. Lors d'urgence, pouvons-nous faire confiance aux réactions de ces véhicules? Pouvons-nous même nous entendre sur la manière dont ils devraient réagir?

Par Marc Lajoie

3. Le Canada au Mexique, l’exemple du Querétaro

L’usine de Bombardier à Querétaro, au Mexique Photo : Radio-Canada / Michel Labrecque

En 25 ans de libre-échange, la relation Canada-Mexique s'est intensifiée. Pour le constater, il suffit de se rendre dans l'État du Querétaro, un des plus développés du pays.

Par Michel Labrecque

4. Faut-il avoir peur des géants du web?

Google, Facebook et compagnie sont dorénavant bien plus que des entreprises technologiques. Photo : Getty Images / LIONEL BONAVENTURE

La candidate à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 aux États-Unis Elizabeth Warren a récemment suggéré de démanteler les grandes entreprises technologiques telles que Facebook, Google et Amazon. Comme certains, elle s'inquiète du pouvoir croissant de ces entreprises sur notre économie, notre société et notre démocratie. Les géants du web sont-ils devenus trop gros?

Par Ximena Sampson

5. Suremballer pour éviter de gaspiller?

L’emballage est présenté comme une solution au gaspillage parce qu'il prolonge la durée de vie des aliments. Mais il a aussi un impact négatif sur l'environnement. Photo : iStock



Les emballages de plastique à usage unique dans le secteur alimentaire sont décriés comme polluants, mais ils jouent aussi un rôle de premier plan dans la préservation des aliments. Comment réconcilier deux réalités en apparence contradictoires?

Par Daniel Blanchette-Pelletier

6. L’avez-vous vu? Sentir avec sa langue et dormir comme un arbre

Albert Einstein Photo : AFP / Arthur Sasse

La langue humaine contient des récepteurs olfactifs fonctionnels et les arbres entrent dans une phase de « sommeil » pendant la nuit. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

7. L’origami et le magnétisme au service des microrobots

Un microrobot créé par une équipe de l'Université de Toronto Photo : Tianqi Xu

Des chercheurs canadiens ont réussi à créer des robots de quelques millimètres capables de se replier sur eux-mêmes ou d'effectuer des tâches complexes, tout en étant contrôlés par des champs magnétiques. Ces outils pourraient être utiles tant en médecine qu'en ingénierie.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

8. Le nouvel ALENA, un recul pour le Mexique

L'ex-diplomate et ambassadeur mexicain Andres Rosenthal, interviewé par le journaliste Michel Désautels. Photo : Radio-Canada / Yves de Vathaire

Le nouvel accord de commerce nord-américain est au coeur des enjeux économiques du Mexique, et il n'a rien à voir avec un véritable libre-échange, selon l'ex-diplomate Andres Rozental.

Par Michel Désautels

9. Toronto investit massivement pour protéger une zone riveraine des inondations

Le secteur Port Lands, sur le lac Ontario, fera l'objet d'une intense revitalisation, coûtant plus de 1,25 milliard de dollars. Photo : Waterfront Toronto

À Toronto, une zone est particulièrement à risque d'inondations : le quartier portuaire Port Lands situé juste à l'est du centre-ville. Les probabilités de dommages sont si élevées qu'aucune construction résidentielle n'y a été permise jusqu'à ce jour. Mais tout va changer d'ici cinq ans, quand les importants travaux de protection du quartier contre les inondations seront terminés.

Par Philippe Leblanc

10. Le Brexit ranime de vieilles tensions en Irlande du Nord

À Londonderry, en Irlande du Nord, des indices laissés ici et là sur les murs de la ville laissent voir la tension latente qui existe toujours entre les communautés catholique et protestante. Photo : Reuters / Clodagh Kilcoyne

La mort de la journaliste Lyra McKee est venue rouvrir de vieilles plaies entre les deux communautés d'Irlande du Nord. Si l'accalmie régnait depuis un bon moment dans cette région déchirée par la violence pendant des décennies, les difficiles négociations sur le Brexit ramènent des tensions qui ne se sont jamais complètement calmées.

Par Vincent Champagne

