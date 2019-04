L’avez-vous vu? Sentir avec sa langue et dormir comme un arbre

1. Le visage caché… de la langue

La langue ne détecte pas seulement le goût, mais aussi les odeurs, affirment des scientifiques américains.

Le Dr Mehmet Hakan Ozdener et ses collègues du Monell Chemical Senses Center ont découvert que l’organe que l’on tire et que l’on tourne contient des récepteurs olfactifs fonctionnels, ces capteurs qui détectent les odeurs dans le nez.

Ces récepteurs se trouvent dans les cellules gustatives présentes sur la langue.

Ces observations laissent à penser que les interactions entre les sens de l'odorat et du goût, les principaux composants de la saveur des aliments, commencent sur la langue, et non dans le cerveau, comme on le pensait jusqu’à aujourd’hui.

Ils remettent ainsi en question d’idée que le goût et l'odeur des aliments sont détectés indépendamment par la bouche et par le nez. Mais il ne faut pas penser qu’il est possible de « sentir en ouvrant la bouche! »

« Nos recherches pourraient éventuellement aider à expliquer comment les molécules odorantes modulent la perception du goût », explique Mehmet Hakan Ozdener.

Ces connaissances pourraient permettre de créer des modificateurs du goût à base d'odeurs dans l’objectif de combattre l'excès de sel, de sucre et de gras associé aux maladies liées à l'alimentation comme l'obésité et le diabète.

2. Des rayons X hauts en couleur

Radiographie en couleurs d'une cheville gauche Photo : Mars Bioimaging

Une entreprise néo-zélandaise a présenté les toutes premières images de coupes tomodensitométriques obtenues à l’aide de son appareil MARS.

Cet appareil de visualisation corporelle va bien au-delà des images traditionnelles en noir et blanc obtenues par les instruments actuels.

Radiographie en couleurs d'un poignet Photo : Mars Bioimaging

Il permet de créer des images en couleur où il est possible de bien différencier le métal, les tissus mous, la graisse et les os.

Mars Bioimaging compare son invention au passage de la photographie noir et blanc à la couleur.

Dans les tomodensitogrammes actuels, les rayons X sont diffusés à travers les tissus et leur intensité est mesurée de l'autre côté du corps. Puisque les matériaux plus denses comme l'os atténuent les rayons X plus que les tissus mous, leur forme devient claire comme une image plate et monochrome. Les rayons X couleur donnent plutôt des informations sur le matériau traversé que sur sa densité. Ainsi, deux objets de densité similaire mais de matériaux différents peuvent être distingués.

La radiographie couleur fournit de nouvelles informations diagnostiques, puisque la tomodensitométrie traditionnelle présente un faible contraste des tissus mous limité par sa résolution. En outre, la radiographie couleur offre la possibilité d'utiliser des agents de contraste de nouvelle génération, comme les nanoparticules d'or, pour détecter les cellules cancéreuses.

3. Le drone ambulance du futur

Illustration d'un drone ambulance Photo : CALTECH

Des ingénieurs américains du CALTECH ont présenté une maquette de la taille d'un sac à dos de leur projet d’ambulance volante autonome.

Morteza Gharib et ses collègues espèrent que ce drone de sauvetage autonome et monoplace pourra un jour se déplacer sur les lieux de catastrophes pour sauver des vies humaines, et ce, avant même que les premiers répondants puissent atteindre les endroits sinistrés.

L’appareil aura la taille d’une voiture Prius, avec des ailes d'avion et des rotors d'hélicoptère repliables. Ce drone serait capable de voler seul et avec un passager. Il pourrait être utile dans les zones d'incendies, d'inondations, de glissements de terrain et lors de tremblements de terre.

Un prototype à grande échelle pourrait être prêt d’ici trois à cinq ans.

4. Une lampe de poche dans votre porte-clés

La lampe de poche Bull3t Photo : AFP / Slughaus

La mission première de l’entreprise Slughaus est de créer de très petites lampes de poche, et elle vient de battre son propre record avec la Bull3t.

Celle-ci mesure seulement 30 mm d'un bout à l'autre, et sa micro-lampe projette un flux lumineux de 100 lumens après une simple torsion de sa base.

L’intérêt principal de la Bull3t réside toutefois dans sa taille et dans la durée de sa batterie plutôt que dans l’intensité lumineuse de la lampe elle-même.

La lampe de poche Bull3t. Photo : Slughaus

Cette lampe de poche résiste à l’eau et au feu, et tolère même le poids d’une voiture.

5. Quand les arbres dorment

Des bouleaux dans la nuit. Photo : iStock

Des chercheurs finlandais et autrichiens ont montré que les arbres entrent dans une phase de « sommeil » pendant la nuit durant laquelle leurs branches s’affaissent de plusieurs centimètres.

Le processus commence quelques heures après le coucher du soleil.

On sait depuis des dizaines d’années que la vaste majorité des organismes vivants sont soumis à un rythme circadien. Des biologistes l’avaient établi dans le cas des arbres en 2006, mais le phénomène n’avait pas été observé sur le terrain.

Des données ultra-précises récoltées à l’aide d’une nouvelle technologie laser permettent aujourd’hui d’y parvenir. Les nuits de deux bouleaux, l’un en Finlande et l’autre en Autriche, ont ainsi été épiées, et des changements physiques ont été détectés. Pas de doute, ces bouleaux vivent une phase de sommeil nocturne.

À la fin de la nuit, leurs branches s’étaient affaissées jusqu’à 10 centimètres, comme si les arbres s’étaient relâchés et se reposaient après une longue journée.

Cet effet serait causé par une diminution de la pression en eau dans les cellules végétales de l'arbre qui, en l’absence de photosynthèse associée aux rayons du soleil, s’interrompt pendant la nuit.

6. L’ADN préhistorique galope au présent

Les restes gelés d’un poulain qui vivait il y a entre 30 000 et 40 000 ans dans la région de Yakoutie en Russie ont été découverts dans le pergélisol en 2018. Photo : Semyon Grigoriev

Les restes gelés d’un poulain appartenant à une espèce éteinte de cheval qui vivait il y a 42 000 ans ont été découverts dans le pergélisol de Sibérie, en Russie. Surprise : du sang liquide se trouvait dans la carcasse de la bête, qui est morte à l’âge de une à deux semaines après avoir été emprisonnée dans de la boue.

C'est la deuxième fois que du sang liquide est retrouvé dans un animal décongelé de l'ère glaciaire. En 2018, les mêmes chercheurs avaient extrait du sang liquide d’un mammouth mort il y a 32 200 ans.

Des biogénéticiens russes et sud-coréens ont procédé à l’autopsie. La carcasse, avec sa peau et ses poils, a été retrouvée dans un état de conservation exceptionnelle. Elle contenait des muscles et des vaisseaux cardiaques, et avait même de l'urine bien conservée à l'intérieur de la vessie.

La carcasse du poulain préhistorique Photo : Semyon Grigoriev

Du sang a également été prélevé dans l’espoir de documenter la courte existence de l’animal.

Les scientifiques tentent également d’isoler des cellules dans les muscles et les organes internes afin d’y trouver de l'ADN en assez bon état pour permettre un éventuel clonage.

7. Le pelage d’un chien plus propre qu’une barbe?

Un homme et son chien Photo : iStock

L’ensemble des poils du visage d’un homme héberge plus de bactéries pathogènes que la partie la plus sale du pelage d’un chien.

Des chercheurs suisses ont déterminé que toutes les barbes de 18 hommes de 18 à 76 ans qu’ils ont analysées contenaient une quantité élevée de microbes, contre 23 des poils des 30 chiens étudiés.

Sept barbus avaient même tellement de bactéries dans leurs poils qu’ils couraient un risque pour leur santé. Quatre chiens présentaient les mêmes dangers.

Ces travaux ont été réalisés sur un petit échantillon, reconnaissent les chercheurs, dont l’objectif était de déterminer si l’utilisation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique pour analyser la gent canine constituait un risque pour la santé humaine en milieu hospitalier.

Il n'y a donc aucun risque pour les humains à partager le même appareil IRM que des chiens. Mais les vétérinaires pourraient maintenant hésiter avant d’avoir recours à ces appareils!