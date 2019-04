Les 67 d'Ottawa sur le terrain pour aider les sinistrés des inondations

Pendant plus de trois heures, les jeunes joueurs de 16 à 20 ans ont aidé à remplir et transporter des sacs de sable, en plus de construire des digues avec des résidents.

Aider la communauté, c'est une des valeurs très importantes pour les 67 et OSEG [les propriétaires de l'équipe]. Il faut rester humbles. On reçoit beaucoup d'amour de nos partisans et c'est important d'être impliqués dans la communauté , mentionne l'entraîneur-chef André Tourigny.

L'entraîneur-chef des 67, André Tourigny, a participé aux efforts avec ses joueurs. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

C'est un membre du personnel de l'équipe, Derek Miller, qui a eu l'idée d'envoyer les joueurs sur le terrain, après leur victoire de la finale de l'Est, mercredi à Oshawa. Les joueurs ont dit oui sans hésiter lorsque les entraîneurs ont présenté le projet.

La réaction de nos joueurs a été fantastique, ça m'a rempli d'émotions, tout le monde était prêt à aider. André Tourigny, entraîneur-chef des 67 d'Ottawa

Pour la plupart des joueurs, c'était un face-à-face difficile avec la réalité des citoyens sinistrés. Plusieurs d'entre eux ont été surpris de voir l'ampleur des dégâts et des besoins sur le terrain. Ça touche particulièrement les joueurs d'Ottawa parce que ça se passe chez nous , souligne le gardien Cédrick Andrée.

Plusieurs joueurs des 67 confectionnent des sacs de sable à Dunrobin. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

On a les meilleurs partisans de la Ligue maintenant. On prend ce moyen pour leur redonner ce qu'ils nous donnent. En même temps, c'est bon pour l'équipe. Ça nous rapproche et c'est comme faire une pratique. Cédrick Andrée, gardien des 67 d'Ottawa

Les 67 ont accédé mercredi à la grande finale de la Ligue de l'Ontario en battant les Generals d'Oshawa. Les joueurs ont voulu montrer aux partisans qu'ils pensent à eux.

Il faut venir aider la communauté, qui est déjà bien mobilisée. Nous avons vu les gens s'aider cet automne et ça fait du bien de les voir agir encore une fois , dit pour sa part l'attaquant Auston Keating.

Le gardien Michael DiPietro a transporté des centaines de sacs vendredi. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L'équipe devrait être de retour à l'entraînement sur la glace samedi. Les joueurs attendent le dénouement de la série entre le Spirit de Saginaw et le Storm de Guelph pour connaître leurs prochains adversaires.