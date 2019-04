Colm Feore reçoit le Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle

L'acteur de renommée internationale, qui a joué dans plus de 140 films et séries télévisées, sera honoré pour l'ensemble de sa carrière, samedi, au Centre national des arts d'Ottawa.

Comment avez-vous réagi en apprenant que la Gouverneure générale vous remettait la plus haute distinction du monde des arts de la scène au Canada?

Ils m’ont téléphoné et je n’ai pas répondu! C’est que j’ai animé ce gala neuf fois et je pensais qu’on m’appelait pour le faire à nouveau cette année. Au final, j’ai rappelé pour savoir si [l’équipe du gala] voulait m’embaucher et la réponse a été : « Non, on veut vous remettre le prix! »

Je me suis excusé. J’ai trouvé ça à la fois flatteur... et embarrassant!

Vous êtes devenu un ambassadeur canadien à l’étranger. C’est important pour vous de toujours garder un pied ancré au Canada?

Absolument. C’est ici que tout a commencé. J’ai étudié à Montréal, je suis passé par Ottawa et j’habite à Stratford depuis près de 40 ans. Le Canada, pour moi, c’est la base de tout, même si je suis né à Boston aux États-Unis. Je suis peut-être même devenu plus engagé comme Canadien que plusieurs Canadiens de souche.

Quel est le moment dont vous êtes le plus fier?

Il y a certainement eu de grands moments au théâtre. J’ai joué Hamlet, King Lear… Il y a aussi les 32 films brefs sur Glenn Gould réalisés par François Girard. Ce projet représente vraiment le moment où j’ai rebondi, parce que [l’expérience] m’a ouvert plusieurs portes. Ça a été un moment très important pour développer la confiance en soi. Il y a aussi quand j’ai joué Pierre Trudeau dans la minisérie Trudeau. Ce rôle m’a aidé à être plus engagé envers les questions canadiennes.

Ce ne sont pas tous les acteurs du petit ou grand écran qui ont autant d’expérience que vous au théâtre… Comment le théâtre vous a-t-il aidé? C’est un avantage d’avoir une base sur les planches?

Sans question! J’ai tout joué : Shakespeare, Molière, Tchekhov… Ça m’a donné quelque chose de solide pour rebondir avec des auteurs qui me proposaient parfois des textes plus faibles. Grâce au théâtre, j’ai eu la confiance de faire n’importe quoi et je me prépare pour la caméra comme si c’était une pièce de théâtre. La réalité est que sur un plateau de tournage, on n’a pas de temps et pas d’argent. Dans ma carrière, j’ai travaillé avec des grands comme Clint Eastwood, Michael Mann et Sidney Lumet. Ce sont des réalisateurs qui enregistrent les répétitions des acteurs. Des fois, on n’a même pas droit à une première « vraie » prise. J’ai appris très tôt qu’il faut toujours être prêt et bien préparé. Sur un plateau de tournage, j’entends souvent dire à la blague que je connais les répliques de tout le monde (rires).

Plusieurs francophones vous ont découvert dans les films Bon Cop, Bad Cop. Comment ce rôle vous a-t-il mené plus loin comme acteur?

Ce rôle de Martin Ward, écrit par Patrick Huard, a été un cadeau pour moi. Patrick a écrit son personnage pour moi. Je lui ai offert une partie de mon histoire, de ma vie de famille, de mes cols roulés (rires), de mon amour pour Brel et Piaf… Je lui ai dit que j’adorais les questions qui abordent la francophonie et que j’étais, dans le fond, parfois un peu cliché. Il a pris ces informations et les a ajouté au scénario. C’était donc comme porter un vieux “jacket”! Patrick m’a aussi forcé à améliorer mon français. Au début du tournage, je disais « bonjour » et « Bonsoir » à l’équipe et c’était tout. J’avais quelqu’un qui m’aidait avec toutes mes répliques. Ceci dit, il m’a présenté au grand public comme un Canadien qui pouvait parler le français et, depuis ce temps, je continue d’apprendre parce que les gens m’abordent de plus en plus en français. Grâce à Patrick Huard, je me décris aujourd’hui francophile.

Vous avez remporté plusieurs prix en carrière, que représente pour vous un Prix du Gouverneur général?

J’espère que ça ne représente pas la fin de quelque chose… Pour moi, j’espère que c’est le début de mon troisième acte. Surtout, ce prix me confirme que le Canada m’encourage, c’est le “top”! Je suis vraiment flatté et bouleversé de cet honneur. D’être là avec des gens comme Sandra Oh, Rick Mercer et Lorraine Pintal et les autres. Lorraine et moi avons travaillé à Stratford ensemble sur Don Juan en anglais et en français. J’ai hâte de la revoir, de lui dire : « Félicitations, Madame Pintal, on a réussi… On a vraiment réussi! »