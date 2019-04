Vendez votre arme à la police de Toronto et récoltez jusqu’à 350 $

La Ville de Toronto améliore son programme de rachat d'armes à feu pour inciter les gens à s'en départir sans conséquence et ainsi combattre la violence armée dans les rues de la Ville Reine.

Jusqu'au 17 mai, les Torontois peuvent appeler directement la police pour vendre les armes à feu qu’ils ne désirent plus posséder, qu’elles soient enregistrées ou non. Le montant offert est de 350 dollars pour une arme de poing et de 200 dollars pour une arme d’épaule.

Les Torontois ont jusqu'au 17 mai pour appeler la police de Toronto pour vendre leurs armes à feu sans conséquence légales. Photo : Radio-Canada / Fanny Geoffrion

Le maire John Tory, qui s’est à maintes reprises exprimé en faveur d’une interdiction des armes de poing dans sa ville, a présenté cette initiative comme une des façons mises de l’avant par la Ville pour réduire la circulation d’armes indésirables. Il n’existe pas de solution magique, mais chaque arme remise est une arme de moins dans la communauté , explique le maire Tory.

Il s’agit d’une excellente occasion pour les Torontois de se débarrasser d’armes à feu non désirées, qui pourraient présenter un danger si elles tombaient entre de mauvaises mains. Mark Saunders, chef du Service de police de Toronto

En 2008, une telle initiative avait permis le retour d’environ 2000 armes à feu, dont 500 armes de poing. En 2013, ce serait plutôt 500 armes à feu qui auraient été récupérées. La police explique ce faible nombre par des montants offerts plus bas que pour cette campagne-ci.

La police de Toronto se rendra directement chez les détenteurs d’armes à feu qui désirent s’en départir afin d’éviter toute circulation d’armes dans les lieux publics. Ce programme vise surtout les gens qui voudraient se débarrasser d’armes non déclarées et qui ne sauraient pas quoi en faire ou qui craindraient des conséquences légales. La procédure n’offre pas l’anonymat comme cela s’est vu dans certaines villes des États-Unis, mais une immunité légale est garantie pour cette période spécifique.

Le Service de police de Toronto a toutefois précisé que chaque arme retournée sera testée par l’Unité des gangs de rue et des armes à feu afin de vérifier si elle aurait été utilisée pour commettre un crime. Dans le doute, une procédure plus poussée sera entamée avec le détenteur de l’arme en question.

La Ville de Toronto dit miser sur de telles pratiques pour renforcer le lien de confiance entre la communauté et le service de police.

Pour prendre rendez-vous, le public peut appeler la police de Toronto au 416-808-2222 entre 7 h et 19 h.