Pénurie d'infimières à l'Hôpital Georges-L.-Dumont : moins de civières seront disponibles à l'urgence

Le service d'urgence tentera de garder des effectifs réduits, mais réguliers, d'ici la réévaluation du 13 mai.

En temps normal, le service emploie 9 infirmières de jour et 7 de nuit. Selon la médecin et urgentologue Isabelle-Anne Girouard, le service prévoit avoir 5 infirmières de jour et 4 de nuit pour les prochaines semaines et ce, dès 16 h vendredi.

Pourtant, il est déjà prévu qu'il n'y aura que trois infirmières durant la journée de dimanche prochain.

Selon M. Gilles Lanteigne, président-directeur général du réseau de santé Vitalité, la réduction du nombre de civières a comme conséquence de diminuer la capacité d’accueil du Service d’urgence de l’hôpital. Cette décision difficile, mais nécessaire, a été prise en concertation avec les médecins et le personnel infirmier. Le travail se poursuit avec les équipes à l’interne pour obtenir un plan à plus long terme, a-t-il dit. Cette situation n’est pas facile, mais par souci de

transparence, nous préférons en informer la population.

Le réseau demande aux personnes dont l’état ne nécessite pas de soins urgents de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille, de se rendre à une clinique sans rendez-vous ou de communiquer avec Télé-Soins en composant le 811 au lieu de se rendre au Service d’urgence.

Avec les informations d'Alessandra Rigano