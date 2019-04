Wade MacLauchlan quitte la direction du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard

Trois jours après la défaite de son parti aux élections provinciales, et après avoir lui-même perdu son siège à l'Assemblée législative, le premier ministre sortant Wade MacLauchlan annonce, vendredi, qu'il quitte la direction du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard.

La démission du chef libéral prendra effet lorsque le parti aura choisi un chef par intérim.

Je suis très reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée au cours des quatre dernières années , écrit Wade MacLauchlan dans sa lettre de démission adressée à la présidente par intérim du parti, Marilyn Lowther. Ce fut une période de grands accomplissements pour notre parti.

J'ai confiance dans l'avenir du Parti libéral de l'Île-du-Prince-Édouard et de notre grande province. Ce que nous avons accompli ensemble, c'est du travail d'équipe. Wade MacLauchlan, premier ministre sortant de l'Île-du-Prince-Édouard

Wade MacLauchlan s'était fait élire à l'Assemblée législative en 2015, après avoir succédé sans opposition à Robert Ghiz à la tête du gouvernement libéral qui dirigeait déjà la province depuis 2007. Cet ancien recteur de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, bilingue et ouvertement homosexuel, avait promis de se consacrer au développement économique de la province et de diriger un gouvernement ouvert et transparent.

Une forte croissance économique a permis au gouvernement sortant d'équilibrer son budget et même d'engranger d'importants surplus pendant la deuxième moitié de son mandat. Toutefois, une pénurie de médecins ainsi qu'une crise du logement sans précédent sont venues assombrir le bilan libéral.

Par ailleurs, aucun parti à l'Île-du-Prince-Édouard n'a réussi à obtenir quatre mandats consécutifs depuis 60 ans.

Mardi, les électeurs insulaires ont donné aux progressistes-conservateurs de Dennis King un mandat minoritaire avec 12 des 27 sièges à l'Assemblée législative. C'est au Parti vert de Peter Bevan-Baker que revient le rôle de l'opposition officielle avec 8 sièges, ce qui représente une percée historique pour la jeune formation.

Une élection partielle doit avoir lieu dans une circonscription de Charlottetown d'ici trois mois, en raison du décès d'un candidat vert à quelques jours du scrutin du 23 avril.

Avec 6 sièges, le Parti libéral se retrouve en troisième place pour la première fois de son histoire. Sept des 11 ministres du gouvernement sortant ont été battus, y compris Wade MacLauchlan qui a lui-même été défait dans sa circonscription de Stanhope-Marshfield.