La Saskatchewan voulait des discussions en aparté avec le fédéral sur la protection des enfants autochtones

Le ministre saskatchewanais des Services sociaux, Paul Merriman, indique que ses homologues des autres provinces et territoires et lui se sentent écartés de la réforme fédérale du système de protection sociale pour les enfants autochtones.

Le ministre Merriman déplore, entre autres, de n’avoir pas pu discuter avec le ministre fédéral des Services aux Autochtones, Seamus O’Regan, en dehors de la présence de « lobbyistes dans la salle ».

« Malheureusement, le ministre voulait nous rencontrer en présence des organisations autochtones, ce qui était un peu gênant », explique-t-il, avant de préciser que d’autres ministres et lui voulaient des discussions en privé entre gouvernements.

Paul Merriman et ses homologues provinciaux et territoriaux se sont réunis cette semaine à Saskatoon pour discuter entre autres du projet de loi C-92 qui vise à céder le contrôle de la protection de l’enfance aux communautés autochtones.

Selon lui, il reste beaucoup d’inconnus dans cette réforme, notamment sur l’avenir des accords provinciaux avec les Premières Nations.

L’avenir de ces accords ainsi que la logistique des transferts de compétences doivent être déterminés par les élus, insiste le ministre.

Paul Merriman plaide pour une plus large participation des provinces dans cette réforme, car, dit-il, ce sont elles qui ont fourni ces services durant des décennies et qui ont présenté des excuses pour les erreurs commises, comme la rafle des années 1960.

Il indique que des progrès ont été accomplis au cours des 10 dernières années et que son ministère apporte davantage son soutien aux enfants autochtones en les gardant dans leur milieu familial.

« Aujourd’hui, on a l’impression d’être jugés sur ce qui s’est passé dans les années 1960 et 1970, et non sur ce qu'on est en train d’accomplir », indique-t-il.

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) qui représente 74 Premières Nations de la province soutient que le système de protection des enfants en Saskatchewan est en crise.

Le ministre O’Regan a indiqué dans un communiqué que « le projet de loi C-92 inscrira dans la loi ce que les peuples autochtones à travers le pays réclamaient aux gouvernements depuis des décennies : que leurs droits inhérents soient reconnus de telle sorte qu’ils puissent décider de ce qui est bon pour leurs enfants, leur famille, et leur communauté ».

Avec les informations de Stephanie Taylor, La Presse canadienne