De gros efforts pour contrôler un feu de broussailles dans le sud du Manitoba

Le chef des pompiers de la municipalité rurale de Stuartburn, Bob Fosty, affirme que l'incendie a été repéré vers 14 h, et que son équipe d'intervention a combattu les flammes jusqu'à minuit avant de décider de reprendre le travail le lendemain.

« Les vents dominants du nord-ouest attisent les flammes, et les conditions sont vraiment très sèches en ce moment », note M. Fosty, en expliquant les défis auxquels font face les combattants du feu. « Et le terrain est assez accidenté et difficile d'accès. »

Une résidence et deux chalets se trouvaient dans la mire de l'incendie, mais aucun édifice n'a été touché, indique-t-il.

Bob Fosty reste optimiste quant aux chances des pompiers de maîtriser le brasier vendredi.

« Nous avons de la machinerie lourde qui va nous aider à nous rapprocher [des flammes]. Et malgré la sécheresse, aujourd'hui il fait plus frais, ce qui joue en notre faveur », dit-il.

Le feu de broussailles dans la Municipalité rurale de Stuartburn a pris naissance seulement quelques heures après que l'administration municipale eut imposé une interdiction de feux en plein air.

De nombreuses interdictions de feu

Stuartburn figure parmi une liste grandissante de municipalités rurales qui interdisent aux résidents de faire des feux à ciel ouvert en raison de la sécheresse dans le sud de la province.

L'agente administrative en chef de Stuartburn, Lucie Maynard, demande aux résidents comme aux visiteurs de respecter cette interdiction.

« Il n'y a pas beaucoup d'humidité dans la brousse, ni même dans les fossés, note-t-elle. Donc, s'il vous plaît, ne jetez pas de mégots par la fenêtre de votre auto et n'allumez pas de feu avant que nous ayons eu une bonne pluie bienfaisante. »