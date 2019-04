Des millions pour l’aménagement de la pointe Benson, à Lévis

Le projet prévoit la réalisation d’un parc-promenade comportant des éléments d’interprétation historique et archéologique qui vont témoigner de l’importance patrimoniale du site.

« C'est un des plus importants complexes archéologiques au Québec avec une occupation amérindienne récurrente qui s'étale sur 9500 ans, et c'est un des premiers sites de colonisation française sur la rive sud », a souligné le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Sa municipalité investira 2 millions de dollars dans le projet, pour un total de 9 millions.

Le projet d’aménagement de la pointe Benson prévoit : - Le réaménagement complet de l'espace asphalté bordant le fleuve;

- Un parc-promenade axé sur la contemplation du fleuve et des paysages qu’il offre;

- L’amélioration du lien cyclo-pédestre vers le parc de l'Anse-Benson;

- La planification et l’amélioration de l'accès au site archéologique du Manoir Wade;

- L’interprétation de la riche histoire du site;

- La réfection du béton de surface du mur de soutènement existant. Source : Commission de la Capitale-Nationale du Québec

« Laissés pour compte »

L’aménagement de la pointe Benson sera supervisé par la Commission de la Capitale-Nationale du Québec (CCNQ), dont la présence sur la rive sud s’était jusqu’ici limitée à quelques interventions ponctuelles. Le maire n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler.

« Malheureusement, même si on faisait partie du territoire de la Commission de la Capitale-Nationale, il n’y avait jamais de budget spécifique pour les projets qu’on tenait de déposer. C’est un petit peu malheureux, mais là, je pense qu’on est parti pour quelque chose d’intéressant », a-t-il affirmé.

On a été carrément laissés pour compte par la Commission de la Capitale-Nationale au cours des dernières années. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Le projet inclut le réaménagement complet de l'espace asphalté bordant le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Vision « élargie et inclusive »

Lors du dépôt de son premier budget, en mars dernier, le gouvernement Legault avait annoncé que les sommes allouées à la CCNQ pour le développement économique seraient dorénavant dépensées à la grandeur de son territoire, et pas uniquement à Québec.

À titre d’exemple, la Commission investira 10 millions de dollars pour mettre en valeur le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. La valorisation du littoral de Lévis s’inscrit dans le cadre de cette nouvelle approche qui se veut plus « élargie et inclusive », a précisé la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

« Ça participe de cette même volonté de mettre nos deux rives en valeur et d’inclure Lévis et Chaudière-Appalaches dans le développement et le [rayonnement] de notre capitale », a-t-elle déclaré.

Les travaux d’aménagement de la pointe Benson débuteront en 2020. L’ouverture est prévue en 2022.