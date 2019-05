Vivre sa francophonie à Thompson, un travail au quotidien

À Thompson, ville située à plus de 700 kilomètres au nord de Winnipeg, vivre en français est un choix que certains habitants s'efforcent de défendre et de faire vivre au quotidien.

Venir s’installer à Thompson est parfois le fruit d’une certaine forme de hasard. Régine Ingis-Geiger est originaire d’Alsace, une région dans l’est de la France. Elle se souvient de ce qui l’a amenée dans la ville la plus septentrionale du Manitoba.

« J’avais essayé d’enseigner à Montréal dans les années 1980. Il y avait pléthore d'enseignants donc je n’ai pas trouvé d’emploi. Un jour, dans le journal, j’ai vu qu’on cherchait des professeurs à Thompson », raconte-t-elle.

Par goût de l’aventure, elle a alors décidé de prendre le train pour rejoindre sa nouvelle ville d’adoption.

« Moi je ne veux pas aller autre part. J’aime ça. J’ai la paix ici. C’est la première fois de ma vie où je vis dans une ville qui est plus jeune que moi », s’amuse Régine Ingis-Geiger.

Suzanne Noel-Burak enseigne à l’école d’immersion Riverside depuis 35 ans. Pour cette francophone du Nouveau-Brunswick, le français prend de plus en plus d’ampleur auprès des jeunes.

« La popularité du programme d’immersion est arrivée à un point où on manquait d’espace. Les 7e et 8e années du côté anglais ont dû se faire transférer dans une autre école », raconte-t-elle.

Pour elle, vivre en français à Thompson est tout à fait possible, mais nécessite des aménagements.

« [Vivre en français ici], c’est aussi vivre entre amis francophones et avoir nos moments », explique Suzanne Noel-Burak.

Faire vivre le français par l’école

Pour Suzanne Noel-Burak, la clé de la vie en français réside dans l’enseignement de la langue auprès des jeunes.

« Pour moi, c’était primordial que mes enfants soient exposés le plus possible à la culture francophone. L’été, je partais avec eux au Nouveau-Brunswick, on vivait complètement dans la francophonie. Les cousins et cousines ne parlaient pas anglais donc mes enfants devaient s’adapter. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d’une autre langue », souligne-t-elle.

Avec 35 années passées à Thompson, Suzanne Noel-Burak s'est prise de passion pour l'enseignement francophone dans cette ville. Photo : Radio-Canada

Mervat Yehia est originaire d’Alexandrie en Égypte et enseigne à l’école Riverside depuis 13 ans.

Elle-même issue d’une école francophone à Alexandrie, elle connaît l’importance de pouvoir vivre en français.

« J’ai travaillé trois ans dans une communauté au nord uniquement anglophone. C’était très difficile surtout pour mes enfants », raconte-t-elle.

Après un passage par Ottawa, elle a fini par s’installer à Thompson. « J’essaie de m’impliquer dans toutes les activités francophones et d’encourager les élèves de parler en français. Mes collègues sont devenus mes amis et ma famille », précise Mervat Yehia.

Elle affirme toutefois que des élèves ont parfois une certaine gêne à utiliser le français. « C’est difficile avec les élèves de 8e année qui ne veulent pas avoir l’air de se donner un air supérieur en utilisant cette langue », explique-t-elle.

Régine Ingis Geiger le reconnaît, si vivre en français à Thompson est possible, cela n’est pas non plus la norme.

« Tu vis en français chez toi et une fois que tu sors c’est fini, c’est en anglais », affirme-t-elle.

Défendre la place du français

Régine Ingis Geiger ajoute que les membres de la communauté francophone ne sont pas pour autant ceux qui défendent leur langue.

« Quand je leur propose de créer un club pour faire la promotion du français, ils sont choqués, ils ne veulent pas. J’imagine qu’ils prennent ça pour une façon d’exiger que tout le monde parle français. Nous ce qu’on veut, c’est avoir l’occasion de parler français plus souvent », explique l'enseignante aujourd’hui à la retraite.

Régine Ingis-Geiger aime la tranquilité de Thompson même si elle regrette le manque de mobilisation de la communauté francophone. Photo : Radio-Canada

Elle ajoute que les francophones doivent se battre encore aujourd’hui et demander les services en français pour ancrer leur existence à Thompson.

« Il y a trois ou quatre ans, j’avais garé mon camion dans la rue devant chez moi parce que mon charpentier venait faire ma terrasse. Mais c’était le jour des poubelles et j’ai eu une contravention. J’ai été au tribunal et j’ai demandé à parler à un juge qui parle français pour contester. Ils n’en avaient pas et m’ont dit que je devais aller à Le Pas », raconte-t-elle.

Régine Ingis-Geiger précise qu’elle a refusé de faire le trajet de 800 kilomètres aller-retour et exigé de pouvoir parler à un juge francophone.

« Ils ont fini par me trouver un juge à Winnipeg et on a fait l’entrevue par téléphone », explique-t-elle.

D’autres habitants francophones se félicitent toutefois que le français prenne progressivement davantage de place à Thompson.

Shanna Pressault est éducatrice à la garderie francophone Les Louveteaux. Elle est arrivée dans la ville il y a une dizaine d’années avec ses parents.

« À la maison, on parle français. Ça a pris du temps avant qu’on entende d’autres francophones à Thompson. J’entends beaucoup plus de français maintenant quand je vais magasiner ou que je vais en ville, depuis deux trois ans », remarque-t-elle.

Elle affirme que son travail actuel est également un choix qu'elle a fait pour pratiquer son français au quotidien.

Avec des informations de Geneviève Murchison