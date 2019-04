Le ministre Dominic LeBlanc lutte de nouveau contre un cancer

Le député de Beauséjour, circonscription fédérale dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, en a fait l'annonce sur son compte Twitter.

Il y a quelques semaines, j'ai consulté mon médecin pour ce qui semblait être des symptômes liés à la grippe, a-t-il écrit. Après une série de tests, mon médecin m'a diagnostiqué une forme de lymphome non hodgkinien. Je me retirerai temporairement de mes fonctions au Cabinet pour me concentrer sur ma santé. J'ai commencé mon traitement et il durera plusieurs semaines.

Une fois que j'aurai terminé mon traitement, j'ai hâte de reprendre mes fonctions au Cabinet. Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales

Il assure également qu'il se représentera aux prochaines élections fédérales dans la circonscriptions de Beauséjour. Celles-ci auront lieu le 21 octobre.