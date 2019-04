L’animation fait son entrée dans les écoles du CSF

Le programme a été développé par l'école d'animation de Vancouver à la demande d'enseignants au secondaire qui souhaitait connaître les outils utilisés pour enseigner l’animation, explique le directeur et fondateur de l’école, Mario Pochat.

Notre position, c’est toujours d’appuyer une éducation de qualité dans les matières créatives. Mario Pochat, École d'animation de Vancouver

FAME permet d’étudier l’anatomie, de stimuler la créativité des élèves, de leur enseigner la logique et la programmation.

L’innovation à l’école, c’est un débat très, très polarisé. Certains sont pour, d’autres sont contre. Thierry Karsenti, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation, Thierry Karsenti, considère les commissions scolaires telles le Conseil scolaire francophone de C.-B. qui adoptent des outils comme celui développé par l’école d’animation, très innovantes.

Selon lui, il est primordial que le milieu scolaire intègre le numérique dans sa pédagogie car il rappelle que les jeunes doivent savoir évoluer dans un environnement où le numérique est omniprésent.

Il croit que l’école doit jouer un rôle éducatif.

« On voit des provinces comme l’Ontario qui interdisent les cellulaires à l’école. Des fois, j’ai du mal à comprendre, » souligne Thierry Karsenti.

« Si quelqu’un passe près de se noyer, est-ce qu’on va interdire les cours de natation? Non! Au contraire, on va donner plus de cours », signale-t-il.

Quant à l’utilisation du programme FAME en classe, Mario Pochat souligne que la pédagogie implique également un travail manuel des enfants pour chaque travail.

L’outil est disponible dans plusieurs langues, dont le français.