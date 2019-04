Le ministre du MAPAQ favorable à la chasse au phoque gris à l'île Brion

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), ne permet pas, du moins pour le moment, la chasse sur les plages de ce territoire protégé, comme le souhaite la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine.

Cette dernière demandait que le statut de réserve écologique soit retiré à une partie du secteur pour y permettre la chasse.

Dans les conclusions de son rapport, le BAPE demande au gouvernement d'approfondir les recherches avant de la permettre ou de l’interdire.

Le ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le ministre Lamontagne était à la foire des fruits de mer de Boston le mois dernier et il en a profité pour entreprendre des pourparlers avec ces homologues de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse pour développer l'industrie du phoque.

On a convenu de faire un peu une entente commune […]. On vise la promotion si on veut des produits de l'industrie du phoque […] alors on espère bien avoir une percée de ce côté-là , indique André Lamontagne.

La population de phoques gris à l’île Brion a atteint 10 000 spécimens en quelques années, selon l'Association des chasseurs de phoques Intra-Québec.

C'est maintenant à Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de rendre une décision dans ce dossier.

D’après les informations de Philippe Grenier