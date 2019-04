Joseph Stiglitz propose un capitalisme progressiste

Dans un nouvel essai qu’il publie ces jours-ci, People, Power and Profits, Joseph Stiglitz livre un plaidoyer en faveur d’un capitalisme progressiste, qui réduit les inégalités, investit en santé et en éducation, qui régule davantage le secteur financier et encadre mieux la mondialisation.

« Nous devons utiliser une taxation plus progressive, dit-il, des transferts et des dépenses de programmes pour égaliser davantage les niveaux de vie. » Il rappelle qu’il est écrit dans le préambule de la Constitution qu’il faut « promouvoir le bien-être général », pas seulement celui du 1 %, mais celui de l’ensemble de la population. Et il invite le Parti démocrate à s’unir derrière une proposition progressiste du capitalisme pour faire face à Donald Trump et les républicains en 2020.

Elles sont nombreuses les critiques de Joseph Stiglitz à l’endroit de Donald Trump. L’une d’entre elles, c’est de faire croire aux Américains que sa proposition protectionniste sera avantageuse pour eux, pour l’économie, pour la classe moyenne et les travailleurs manufacturiers.

« Des emplois ont certainement été détruits par le processus de mondialisation, écrit Joseph Stiglitz dans son dernier livre, mais d’autres seront encore détruits par le processus irréfléchi de déglobalisation proposé par Donald Trump. »

« S’ajuster à la mondialisation a été difficile, ajoute-t-il, et nous - particulièrement nos travailleurs - ont payé un prix élevé. Mais nous allons payer ensemble un prix encore une fois élevé en tentant de nous adapter à la déglobalisation. »

Joseph Stiglitz est convaincu que la présidence de Donald Trump va amplifier les problèmes sociaux aux États-Unis.

Inégalités, le chemin menant à Donald Trump

Dans la foulée du mouvement Occupy Wall Street, Joseph Stiglitz écrivait dans Le prix de l’inégalité que « l’écart entre ce que nos systèmes économique et politique sont censés faire - ce qu’on nous dit qu’ils font - et ce qu’ils font vraiment est devenu trop grand pour qu’on l’ignore. » À un certain point, ajoutait-il, « le sentiment d’injustice se mue en sentiment de trahison. »

C’est clairement ce sentiment qui a conduit des millions d’Américains à choisir le candidat républicain en novembre 2016. La souffrance économique, gonflée d’un sentiment d’impuissance, lui-même alimenté par des réseaux sociaux influents, est à la base de la victoire de Donald Trump.

Joseph Stiglitz expliquait alors que trois grandes idées sont exprimées par les opposants au système actuel : les marchés ne fonctionnent pas, ne sont pas efficaces et ne sont pas stables; « le système politique ne corrige pas les échecs du marché » et « les systèmes économique et politique sont fondamentalement injustes. »

Non seulement, écrivait-il, les inégalités déstabilisent l’économie, mais « puisqu’il est flagrant que notre système économique ne peut rien pour la plupart des citoyens et que notre système politique est sous la coupe des intérêts d’argent, la confiance dans notre démocratie et dans notre économie de marché va s’éroder, et avec elle notre influence mondiale. »

C’est en 2012 que Joseph Stiglitz écrivait cela, 4 ans avant l’élection de Donald Trump. « La majorité des Américains ne tirent aucun bénéfice de la croissance du pays », écrivait-il.

« Le sentiment d’insécurité croissante qu’éprouvent tant d’Américains est facile à comprendre. Même ceux qui ont un emploi savent qu’il est menacé, et qu’avec le chômage massif et la faible protection sociale leur vie peut brusquement chavirer. Perdre son emploi, c’est perdre son assurance maladie et peut-être même sa maison. »

Pour Joseph Stiglitz, « le sentiment que notre système économique et politique est injuste mine la confiance, qui est essentielle au fonctionnement de notre société. »

Les changements climatiques alimentent les inégalités

L’un des plus grands générateurs d’inégalités, ce sont les changements climatiques. Dans People, Power and Profits, Joseph Stiglitz affirme qu’il est primordial d’agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il se montre favorable aux propositions de mettre un prix sur le carbone, comme au Canada.

« Certaines taxes se sont montrées bénéfiques pour l’économie, écrit-il, certaines peuvent même stimuler l’économie. Imposer une taxe sur les émissions de carbone pourrait encourager les entreprises à faire des investissements dans les technologies de réduction des émissions de carbone. »

Joseph Stiglitz identifie trois bénéfices pour la société : « un environnement plus sain, avec des revenus qui peuvent être utilisés pour faire face à des besoins à long terme pour le pays, et stimuler la demande menant à plus d’emplois et plus forte croissance. »

« En l’absence de telles taxes, les individus ne prennent pas en compte le coût social des activités qui émettent du carbone. »

Joseph Stiglitz affirme que les gouvernements qui choisissent de ne pas mettre de prix sur le carbone se trouvent, dans les faits, à subventionner certaines entreprises en leur permettant de ne pas avoir à payer pour les dommages environnementaux qu’elles causent.