Le Canada ne respecte pas encore la cible fixée par les pays du G20 pour réduire les frais que les immigrants et résidents canadiens paient pour transférer de l'argent à l'étranger, selon une nouvelle étude de Statistique Canada. Certains se tournent donc vers le troc et d'autres stratégies pour éviter ces frais.

En 2017, les immigrants ont payé des frais moyens de 6 % du montant transféré, alors que la cible fixée en 2000 était de 3 %. Pour pouvoir transférer plus d’argent à leurs proches et éviter ces frais, qui peuvent grimper jusqu’à 10 % selon la compagnie, les immigrants se tournent vers le troc et d’autres stratégies.

Des frais jugés « exorbitants »

Pierre Valery Siaka est originaire du Cameroun et vit à Toronto depuis près de deux ans. Il fait partie des 37 % de résidents canadiens qui ont envoyé 5,2 milliards de dollars en 2017 à des membres de la famille ou à des amis vivant dans un autre pays. Pour cet ingénieur en génie électrique, comme pour beaucoup d’immigrants, l’argent envoyé vers son pays d'origine permet de répondre à plusieurs besoins de sa famille.

« J’ai laissé une grande famille au pays : des cousins, des parents, des frères et des soeurs. Ils ont besoin d’argent pour vivre. Et en cas de deuil par exemple il faut envoyer de l’argent pour financer les obsèques. Je dois envoyer de l’argent de temps à temps », dit-il.

Il explique que la première fois qu’il a tenté de transférer de l’argent, il a dû payer près de 100 $ en frais. « C’est 50 000 francs CFA, avec ça j’aurais pu aider quelqu’un au pays », dit-il.

Haisha Mpemba Dada est propriétaire d'une entreprise de transport et de logistique. Photo : Radio-Canada / Guillaume Cottin

Haisha Mpemba Dada, originaire de la République démocratique de Congo (RDC) et propriétaire d’une entreprise de transport et de logistique, explique que les frais élevés ont un impact direct sur ses activités commerciales. Elle tente donc d’éviter d’utiliser les services de compagnies comme Western Union ou MoneyGram.

« On perd sur l'intérêt, et en plus de ça, nos pays en Afrique centrale ont beaucoup de problèmes au niveau politique. Ils subissent des embargos et il y a donc des limitation au niveau du montant qu'on peut envoyer », dit-elle. Haisha Mpemba Dada fustige aussi le taux de change appliqué par certaines banques et sociétés de transfert de fonds, qui « est toujours élevé comparativement au taux normal ».

Troc

Selon Pierre Valery Siaka, nombre de nouveaux arrivants et d’immigrants se tournent vers le troc pour envoyer de l’argent. Cet échange a lieu entre deux individus : l’un se trouvant au Canada et l’autre dans le pays d'origine.

« Si j’ai besoin de donner de l’argent à mes proches au pays, je verse cette somme à une personne qui est ici au Canada, mais qui a de l’argent au Cameroun et souhaite le transférer ici. Moi je lui donne des dollars et ses proches remettront des francs CFA à ma famille au pays ».

Ce troc, qui est effectué sans intérêt, est basé sur la confiance et permet aux deux personnes impliquées d'économiser. « Étant donné qu'il n'y a pas de frais de transfert, je donne plus d’argent à mes proches. C’est à mon bénéfice et au bénéfice de la personne à qui j'envoie de l’argent, et c’est au taux réel du jour ».

Pierre Valery Siaka est arrivé du Cameroun avec sa famille en 2017. Photo : Radio-Canada / Guillaume Cottin

Nouveaux modèles d’affaires

Gaelle Ngokseu, analyste financière à Toronto, transfère son argent par le biais de la plateforme en ligne Gomboe. L’entreprise fondée par le montréalais Alain Tchana permet d’envoyer des fonds entre le Cameroun et le Canada moyennant des frais d'environ 2 % en moyenne. « C’est un service proche de ma communauté, facile à utiliser, et mes proches au Cameroun reçoivent l’argent directement par téléphone », explique Mme Ngokseu.

D’après Alain Tchana, le modèle économique de son entreprise, qui est basé à 100 % sur des activités en ligne, leur permet d’offrir des services à des coûts abordables. Chaque mois, des milliers de clients réguliers utilisent sa plateforme avec un volume de transaction qui se lève à des centaines de milliers de dollars.

De son côté, Dada Haisha Mpemba a façonné son modèle d’affaires afin d’éviter les transferts lorsque possible. Son entreprise conserve les paiements versés par ses clients au Canada et en RDC dans des comptes séparés. « Nous avons créé un compte en banque à partir du Congo et une personne mandatée par nous peut retirer de l’argent et payer nos partenaires sur place ».

Projet de loi privé

En Ontario, les néo-démocrates ont déjà proposé de modifier la Loi sur la protection du consommateur pour imposer une limite de frais de transfert de 5 % dans la province.

Jagmeet Singh et Andrea Horwath à Queen's Park en 2016. Photo : La Presse canadienne

Ce projet de loi privé déposé en 2012 par Jagmeet Singh, qui était à l’époque porte-parole du NPD en matière de Services aux consommateurs, a été retiré de l’ordre du jour lors de la prorogation de septembre.

