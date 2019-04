Replanter la forêt urbaine, un arbre à la fois

Depuis de nombreuses années, la forêt urbaine de Winnipeg est frappée par les espèces d'insectes envahissants et la Ville se prépare encore une fois cette année à abattre des centaines d'arbres. Il y a cependant une bonne nouvelle puisque jusqu'au premier mai, les Winnipégois peuvent commander des arbres à replanter à un prix abordable auprès de l'organisme Trees Winnipeg.

Sachant que moins de la moitié des arbres abattus seront replantés par la Ville, Pauline Gerrard, une résidente du quartier Saint-Boniface, souhaite participer au programme Renouvert de Trees Winnipeg.

Selon elle, l’impact des arbres sur son quartier est important.

« Pendant l'été tous les arbres […] c'est vraiment joli. Ça fait en sorte que ce n’est pas chaud en juillet et août parce qu'on a tous les arbres pour nous protéger », affirme-t-elle.

Le représentant de Trees Winnipeg, Matt Vinet, explique que tous les Winnipégois peuvent se procurer des arbres parmi une sélection de huit feuillus pour 55 $ chacun.

Le programme est disponible à tous les propriétaires qui souhaitent planter un arbre sur leur terrain.

Il ajoute que les participants doivent, au préalable, participer à un atelier afin d'apprendre à planter au mieux leurs arbres.

Des centaines d'arbres seront abattus

Le paysage de plusieurs quartiers de Winnipeg devrait changer cette année alors que la Ville se prépare à abattre 700 frênes noirs de manière préventive à cause du psylle floconneux, un insecte de 3 millimètres qui aspire la sève des nouvelles feuilles.

Les arbres sont principalement situés dans les quartiers Riverview et River Heights.

L'année dernière, la Ville a abattu 11 900 arbres. De ce nombre, seulement 2500 ont été replantés par la Ville.

La responsable de la gestion des arbres de la Ville de Winnipeg, Martha Barwinsky. Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Pour la responsable de la gestion des arbres de la Ville de Winnipeg, Martha Barwinsky, il est important de diversifier la forêt urbaine pour remédier à la propagation des maladies.

« Il serait dommage de perdre la forêt urbaine qui fait la renommée de la Ville, dit-elle. La meilleure chose à faire est d’agir maintenant et non dans 20 ans et de replanter les arbres immédiatement. »

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny et Mathilde Monteyne