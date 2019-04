Redonner vie à des bâtiments inoccupés dans l'est du Témiscamingue

Deux anciens commerces du Témiscamingue, aujourd'hui fermés, ont maintenant une nouvelle vocation. Les municipalités de Moffet et Latulipe-et-Gaboury ont reçu chacune 20 000 $ du Fonds de développement des territoires pour revitaliser les bâtiments et leur donner une seconde vie.

Le dépanneur et la station d'essence de Moffet sont fermés depuis un an et demi. Depuis, les quelque 200 citoyens doivent faire un aller-retour de 32 kilomètres pour un simple litre de lait.

La municipalité a donc décidé d'acheter le bâtiment qui avait été laissé à l'abandon.

On va essayer de garantir aux habitants de Moffet qu'ils aient des services de proximité, comme un service de dépanneur, de station d'essence et un marché public. On a la conviction que c'est notre responsabilité d'assurer la qualité de vie de nos citoyens et la qualité de vie, ça ne passe pas seulement pas la qualité des chemins , explique le maire de Moffet, Alexandre Binette.

La municipalité sera responsable de l'entretien du commerce, mais souhaite qu'il soit géré et administré par une tierce personne. Un concours sera lancé pour trouver la personne ou l'organisme qui pourrait prendre en charge le projet.

Un magasin général transformé à Latulipe

À Latulipe-et-Gaboury, un village de 305 personnes, le magasin général a fermé ses portes il y a trois ans. Depuis, l'immeuble est vacant.

Avec la fermeture du comptoir Desjardins, le centre du village était vraiment dévitalisé. On veut remettre de la vie dans le centre du village , affirme la directrice générale de la municipalité, Julie Gilbert.

Les municipalités de Moffet et Latulipe-et-Gaboury au Témiscamingue ont reçu chacune 20 000$ du Fonds de développement des territoires pour revitaliser certains bâtiments et leur donner une seconde vie. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

La municipalité souhaite y installer les bureaux municipaux, le point de service du centre de santé (CISSS-AT), la Corporation Gaboury ainsi qu'un logement.

Elle souhaite aussi offrir la location de vélos de montagne et de kayaks.

Un projet construit dans un souci environnemental, comme l'explique la directrice générale, Julie Gilbert.

On veut favoriser le bois, tous les matériaux qui sont écologiques et locaux. On pense aussi avoir une toiture verte et produire notre propre électricité avec des panneaux solaires , ajoute Julie Gilbert.

Fonds de développement des territoires

Pour la première fois en 2019, le Fonds de développement des territoires, géré par la MRC de Témiscamingue, était divisé en trois volets, dont celui destiné aux municipalités.

Ces deux projets cadraient parfaitement dans les critères de ce fonds.

Quand on est capable de dire ou d'analyser que le projet vient vraiment répondre à un besoin du milieu ou qu'il y a un engagement citoyen derrière ce projet-là, c'est sûr que pour nous, le critère vitalisation du milieu, c'est touché , explique l'agente de développement à la MRC, Véronic Beaulé.

Une enveloppe de 150 000 $ est disponible pour les municipalités en 2019.