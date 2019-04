L’origami et le magnétisme au service des microrobots

Le monde de la robotique est en constante évolution, avec des machines capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Or, si certains robots ont des capacités qui impressionnent le public au point de devenir des vedettes sur les réseaux sociaux, d’autres évoluent à plus petite échelle.

C’est le cas des robots microscopiques qui, loin des regards, préparent eux aussi une révolution dans certains domaines. Avant cela, ils devront toutefois réussir à surmonter des défis, surtout en ce qui concerne leur précision et leurs mouvements.

En combinant deux techniques, celle des robots contrôlables par champ magnétique et celle des robots pliables, une équipe de chercheurs de l’Université de Toronto (Nouvelle fenêtre) a réussi à mettre au point des machines de taille millimétrique capables d’agripper, de nager ou de marcher de façon extrêmement précise. La méthode qu’ils ont développée pourrait permettre à de minuscules robots d’augmenter leur efficacité, tout en restant faciles à produire.

Des robots microscopiques contrôlés par des champs magnétiques ne sont pas une nouveauté dans le monde de la recherche.

Plusieurs équipes de scientifiques travaillent à concevoir de tels appareils, surtout dans le domaine médical, où ces derniers pourraient livrer des médicaments à des endroits précis, comme certains organes, ou même à l’intérieur de tumeurs cancéreuses.

Cependant, leurs petites tailles ne comportent pas que des avantages. Dans plusieurs cas, les déplacements de ces robots restent lents et difficiles à contrôler, tandis que la rigidité des matériaux magnétiques nécessaires à leur conception empêche de créer des machines capables de mouvements ou d’actions complexes.

Un autre type de robots a évolué de façon importante ces dernières années : les robots pliables. Ces derniers, parfois aussi minces qu’une feuille de papier, ressemblent un peu à des origamis. En appliquant différentes forces le long de lignes prédéterminées, il est possible de les faire plier de manière à effectuer des actions complexes.

Leur capacité à prendre plusieurs formes permet à ces robots de s’adapter à plusieurs situations et, à grande échelle, d'être utilisés pour des gestes nécessitant une grande précision comme saisir des objets fragiles.

Le meilleur de deux mondes

Les chercheurs canadiens ont combiné les qualités des deux variantes, créant ainsi une machine capable de mouvements précis à une échelle millimétrique.

Pour créer un robot de cette taille, à la fois flexible et contrôlable par champ magnétique, les chercheurs ont utilisé des particules de néodyme, un élément métallique dont les propriétés magnétiques ont déjà été utilisées dans la conception de disques durs d’ordinateurs ou d’autres appareils électriques ou électroniques.

Ces particules ont été intégrées dans un élastomère, un type de plastique pliable qui possède une grande capacité de déformation.

Une fois le mélange effectué, les chercheurs ont utilisé de puissants électroaimants pour orienter la polarité des particules de néodyme, c’est-à-dire la manière dont elles sont repoussées ou attirées par un champ magnétique.

Ils les ont ensuite figées dans ces positions en exposant l’élastomère à des rayons UV. En combinant différents segments d’élastomères dans diverses orientations, les chercheurs ont réussi à assembler des robots capables de mouvements tridimensionnels complexes.

Agrandir l’image Des microrobots qui agrippent, en pleine action Photo : Tianqi Xu et al., Science Robotics

Certains ressemblaient à des pinces de deux millimètres de long, capables non seulement d’agripper, mais aussi de se rétracter en forme sphérique et de se déplacer en roulant.

D’autres étaient équipés de pattes, leur permettant de se déplacer comme une fourmi, alors que certains avaient la capacité de se plier et de se déplier pour avancer comme le ferait une chenille. Ceux-là étaient contrôlés avec précision par des chercheurs orientant le champ magnétique à l’aide de manettes de jeux vidéo.

Les scientifiques croient que leurs appareils pourraient avoir des applications importantes dans la fabrication de pièces nécessitant une extrême précision ou en médecine. Toutefois, pour qu’ils puissent être utilisés de cette façon, les chercheurs devront d’abord trouver un métal pour remplacer le néodyme, qui est toxique pour le corps humain.