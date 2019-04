Toronto investit massivement pour protéger une zone riveraine des inondations

Les images sont vieilles de six ans déjà, mais elles demeurent fraîches pour les Torontois. Impossible d'oublier ces pompiers aidant des passagers des trains de banlieue immobilisés à sortir par les fenêtres, l'eau prête à s'engouffrer dans les wagons.

Près de 100 millimètres de pluie se sont abattus sur la Ville Reine en juillet 2013, causant inondations et coupures importantes de courant. Les autorités préviennent qu'avec les changements climatiques, la fréquence et l'intensité de telles tempêtes pourraient s'accroître.

Port Lands, « c'est un quartier de la taille du centre-ville, mais en raison des risques d'inondations, on ne peut pas le développer en ce moment », explique Mira Shenker, porte-parole pour Waterfront Toronto, un organisme public créé en 2001 pour administrer les projets de revitalisation des rives du lac Ontario dans la Ville Reine.

On ne peut construire aucune résidence, aucun parc, aucun centre communautaire; que des édifices industriels, tant qu'on ne protège pas le territoire. Mira Shenker, Waterfront Toronto

Des risques créés par l’homme

Au sud-est du centre-ville de Toronto, toute la zone en bleu est à risque d'inondations en raison du débit de la rivière Don, qui s'accroît lors de tempête. Photo : Waterfront Toronto

À l'ère de l'industrialisation à Toronto, l'embouchure naturelle de la rivière Don a été remblayée et remplacée par un simple canal de dérivation. Le quartier portuaire Port Lands est un secteur artificiel créé par des décennies de ce remblayage.

La zone a, depuis, été désignée propice aux inondations. Une superficie d'environ 3 kilomètres carrés est à risque d'inondations liées au bassin hydrographique de la rivière Don.

En cas de forte tempête, le débit de la rivière Don, longue de 28 km, peut atteindre l'équivalent des trois quarts du débit des chutes Niagara. Puisque l'embouchure naturelle de la rivière n'existe plus, les terrains des quartiers adjacents, comme Port Lands, mais aussi South Riverdale et Leslieville, sont menacés par les inondations.

« En modifiant l'embouchure de la rivière et en forçant l'eau à se rendre au lac Ontario par un petit canal de dérivation, on a détourné le cours d'eau et créé des conditions non naturelles pour la rivière, explique Mira Shenker.

L'eau doit effectuer un virage à 90 degrés pour se rendre au lac en ce moment. Mira Shenker, Waterfront Toronto

Un projet gigantesque

Les travaux pour rediriger l'eau de la rivière Don sont importants : il faut creuser un nouveau tronçon d'un kilomètre pour permettre à l'eau de s'écouler. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

En 2001, la protection du quartier Port Lands contre les inondations dans la vallée riveraine a été jugée prioritaire. Les trois ordres de gouvernements ont expliqué qu'il faut s'adapter à la fréquence et à la gravité accrue des phénomènes météorologiques.

Des inondations ont lieu plus souvent dans les zones urbaines, expliquaient-ils, et les risques financiers ont augmenté pour les gouvernements qui doivent payer pour réparer les dégâts.

Le projet de protection du quartier portuaire Port Lands sera achevé à la fin de 2023 et coûtera 1,25 milliard de dollars. Il s'agit de creuser un tronçon de rivière d'un kilomètre de long pour recréer le débouché, en plus de créer d'autres canaux de dérivation.

Le remblai produit, d’environ 1,4 million de mètres cubes de terres, soit une quantité suffisante pour remplir le stade olympique de Montréal, sera utilisé pour rehausser les berges existantes.

Le projet Port Lands est aussi un projet de restauration écologique. Waterfront Toronto veut recréer le marais qu'on trouvait autrefois dans ce secteur ainsi que revitaliser la faune et la flore.

Dans quelques années, vous verrez des résidents en canot et en kayak. On espère que les grenouilles, les hérons bleus et les renards reviendront. Ils étaient ici avant. Ils reviendront. Mira Shenker, Waterfront Toronto

Lorsque le quartier portuaire sera protégé contre les inondations, la construction résidentielle y sera finalement permise.

« C'est une rare occasion de développer la ville et de redonner l'accès aux berges de façon durable. On a l'occasion de soulager les problèmes de densification du centre-ville », soutient Mira Shenker.

La Ville prévoit qu'entre 18 000 et 25 000 personnes pourront résider dans le secteur et que 20 % des unités de logement seront des logements abordables, ce qui pourrait permettre à la Ville Reine de poursuivre son expansion démographique.