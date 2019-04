Meurtre d'Isabelle Bolduc : l'appel de Bainbridge rejeté

En octobre dernier, Jean-Paul Bainbridge avait été incapable de convaincre la Commission qu'il ne présentait plus aucun risque pour la société. Il souhaitait pouvoir participer à un programme de soutien à la collectivité à la Maison Orléans et il espérait également pouvoir rendre visite à son fils quelques fois par année. C'est cette décision qu'il portait en appel.

Dans la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada dont Radio-Canada Estrie a obtenu copie, on estime que Jean-Paul Bainbridge n'a pas soulevé de motif qui puisse amener à intervenir et à modifier la décision de lui refuser une permission de sortir avec escorte .

La Section d'appel soutient qu'il était raisonnable pour la Commission de conclure que la demande de sortie avec escorte n'était pas souhaitable considérant que depuis son audience de 2017, les facteurs contribuables de sa criminalité sont demeurés inchangés, et ce, malgré certains progrès constatés par celle-ci .

La Section d'appel estime que la Commission a évalué de façon juste et équitable l'ensemble des facteurs dans votre dossier, en lien avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et ses politiques, et en est arrivée à une décision raisonnable qui est supportée par des renseignements pertinents, fiables et convaincants.

Extrait de la décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada