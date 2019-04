Des millions de tremblements de terre secrets parcourent la Californie

Toutes les trois minutes, un tremblement de terre frappe l'État doré. Heureusement, ces derniers sont imperceptibles et ne causent aucun dégât, mais leur existence permet néanmoins aux chercheurs de mieux comprendre le fonctionnement des séismes, et pourrait aider à prévoir l'arrivée de plus grosses secousses.

Il n’y a en moyenne qu’un seul séisme de magnitude 8 et plus sur Terre chaque année, et il passe rarement inaperçu. Pour des tremblements de terre de magnitude 5, on passe à plus de 1500 secousses annuelles à travers le monde.

Plus la puissance de ces phénomènes est faible, plus le nombre d’événements observés augmente, jusqu’à ce que les soubresauts qui parcourent nos plaques tectoniques soient si faibles qu’ils deviennent impossibles à détecter.

Or, même lorsque nous avons l’impression de vivre sur un sol relativement stable, cela n’empêche pas la terre de bouger constamment sous nos pieds.

Dans des régions actives comme la Californie, les chercheurs estiment que des tremblements de terre miniatures, causés par le déplacement lent mais perpétuel des plaques tectoniques, surviennent des milliers de fois par an, bien que nous ne soyons pas en mesure de les observer.

Cela risque toutefois de changer avec la publication d’une étude de chercheurs californiens qui ont réussi à détecter ces infimes vibrations en combinant intelligence artificielle avec les données provenant d’une décennie d’archives.

Selon leurs résultats (Nouvelle fenêtre) , ces microséismes se compteraient par millions et pourraient permettre de créer de meilleurs modèles pour prévoir les événements plus dévastateurs.

Creuser les données

Pour détecter de si petits séismes, les chercheurs devaient savoir quoi chercher. Or, on sait maintenant que lorsque deux tremblements de terre surviennent au même endroit, les ondes sismiques qu’ils émettent sont extrêmement similaires, peu importe la puissance de l’événement.

Les chercheurs ont donc pu fouiller dans les données historiques pour trouver des vibrations beaucoup plus faibles mais qui se comportent de la même manière.

Cependant, la tâche se complexifie rapidement lorsqu’on doit isoler ces secousses du reste du bruit de fond perpétuel qui parcourt notre planète.

À très petite échelle, des vibrations aussi banales que celles provenant d’activités humaines, comme les avions et les automobiles, ou bien d’événements naturels, comme des vagues sur la plage ou des arbres dans le vent, peuvent composer jusqu’à 50 % du signal capté par les sismographes.

C’est ici que les chercheurs se sont tournés vers l’intelligence artificielle. En exposant leur algorithme aux données provenant de véritables tremblements de terre ainsi qu’à d’autres types de vibrations, ces derniers lui ont « appris » à reconnaître la signature des microséismes.

Armés de cet outil, les chercheurs ont ensuite parcouru les données du Réseau sismique du sud de la Californie, un rassemblement de 500 stations d’observation qui détectent les vibrations du sol de cette région depuis plus de 10 ans.

Après 90 jours de calculs et d’analyses, l’équipe s’est retrouvée face à un nombre de microséismes 10 fois plus grand que les précédentes estimations : 1,81 million de tremblements de terre – certains étant de magnitude aussi faible que 0,3 – tous survenus entre 2008 et 2017.

Les lignes de faille au quotidien

Ce déluge d’informations permettra d'en savoir plus sur les lignes de faille, c'est-à-dire non seulement de mieux prévoir leurs activités, mais aussi de mieux les cartographier.

Ces données montrent, par exemple, que bien que certaines failles semblent linéaires en surface, elles changent de trajectoire et deviennent courbes une fois en profondeur; cette information permettra de mieux comprendre leurs mouvements ainsi que leurs interactions avec d’autres failles.

Cette détection de microséismes ne pourra toutefois pas être faite dans toutes les régions du monde. Tout d’abord, il faut avoir accès à une énorme quantité de données pour réaliser ces calculs, ce qui était possible dans une région étroitement surveillée comme la Californie, mais qu’on ne retrouve pas nécessairement ailleurs.

De plus, il faut avoir des données sur le comportement de grands séismes du passé pour établir un modèle utilisé par les algorithmes. Les régions où de tels séismes n’ont pas été enregistrés ne pourront donc pas être analysées de cette manière.

Les chercheurs évaluent toutefois la possibilité que certaines régions ayant des caractéristiques géologiques communes partagent ces similitudes jusque dans les profils de leurs tremblements de terre, ce qui permettra de combiner leurs données.