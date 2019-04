Des évacuations ordonnées à Rigaud

Les autorités municipales de Rigaud, à l'ouest de Montréal, ont ordonné l'évacuation de toutes les zones inondées et inondables, ont-elles annoncé en point de presse vendredi avant-midi.

« Nous demandions depuis une semaine [à nos citoyens de quitter leurs résidences]; maintenant, nous leur ordonnons de partir », a souligné Daniel Boyer, directeur intérimaire du Service de sécurité incendie de Rigaud.

« Il n’y aura pas d’évacuations forcées, parce que la Ville ne pourra plus assurer leur sécurité, a-t-il signalé. Ceux qui décideront de rester chez eux malgré l'avis d'évacuation le feront à leurs risques et péril. »

M. Boyer a expliqué que les inondations d'il y a deux ans ont démontré qu'il est très difficile de forcer les gens récalcitrants à laisser leurs demeures et de contrôler ensuite leurs allées et venues. « On sort les gens, ils reviennent en chaloupe », a-t-il illustré.

Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) patrouilleront le secteur, notamment pour éviter que des habitations sans surveillance ne soient la cible de pilleurs.

Le niveau de l’eau risque de dépasser au cours des prochains jours celui atteint en 2017 à Rigaud, toujours selon les autorités.

Nous n’avons plus aucun point de référence qui nous permettrait de dire à quel niveau la montée des eaux va prendre fin ni à quel point elles vont s’étendre. Daniel Boyer, directeur intérimaire du Service de sécurité incendie de Rigaud

La Ville avait voulu rassurer sa population, jeudi après-midi, en soulignant que l'éventuelle rupture d’un barrage sur la rivière Rouge aurait des conséquences mineures sur le niveau d’eau à Rigaud.

« Le ministère de la Sécurité publique confirme que le risque de rupture est minime, indiquait un communiqué. De plus, même si le barrage venait à céder, les quantités d’eau qui se déverseraient dans la rivière Rouge, puis dans la rivière des Outaouais, auraient peu d’incidence sur le niveau d’eau actuel, soit au plus 1 à 2 centimètres. »

Selon le bilan publié par Urgence Québec à 8 h vendredi matin, 83 maisons de Rigaud étaient inondées, 40 étaient isolées et plus de 250 personnes avaient été évacuées.