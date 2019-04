Les gangs de rue s’enracinent en zone rurale en Saskatchewan

Les gangs de rue sont de plus en plus présents hors des centres urbains que sont Regina, Saskatoon et Prince Albert. Une situation qui inquiète la directrice principale des programmes et des services du Conseil tribal de Meadow Lake, Christine Derocher.

Depuis deux ans, elle constate que la violence liée à six gangs de rue est plus présente parmi quatre communautés des Premières nations membres du Conseil tribal de Meadow Lake : Flying Dust, Waterhen Lake, Makwa Sahgaiehcan et Ministikwan Lake.

Les aînés, une proie facile

Certaines organisations criminelles s’établissent à l’intérieur de résidences appartenant à des aînés vulnérables qui ne sont pas en mesure de reconnaître les signes d'activités criminelles, révèle Christine Derocher.

Lorsque ceux-ci prennent conscience de la situation, il est trop tard, soutient t-elle.

Un groupe criminel retient particulièrement l'attention de la GRC. Le commandant du détachement de la GRC de Loon Lake près de la Première Nation Makwa Sahgaiehcan, Ryan How, a demandé aux membres des communautés et des conseils tribaux de dénoncer le comportement du gang appelé Westside Outlaws .

Si vous le laissez opérer dans l'ombre [...], le groupe sera capable de recruter de nouveaux membres et de mener leurs propres affaires. Ryan How, commandant du détachement de la GRC de Loon Lake

« De génération en génération »

La directrice de la justice réparatrice pour le Conseil tribal File Hills Qu'Appelle, Bev Poitras, affirme que des groupes criminels sont présents sur la réserve.

Le conseil tribal tente de fournir des ressources aux plus jeunes afin qu’ils échappent à la vie de gang de rue. Cependant, leurs liens familiaux les ramènent souvent à un mode de vie criminel, soutient-elle.

Selon Bev Poitras, la plupart des gangs de rue en Saskatchewan sont soudés par des liens familiaux. Un membre de la famille, un oncle ou un cousin par exemple, approche les jeunes qui deviennent par la suite des membres de gangs de deuxième et troisième générations.

Comment parvenir à séparer les membres d’une famille pour démanteler un gang? Bev Poitras, directrice de la justice réparatrice pour le Conseil tribal File Hills Qu'Appelle

D'ailleurs, le Conseil tribal File Hills Qu'Appelle a reçu une subvention de 20 000 $ du gouvernement provincial pour lutter contre les gangs de rue.

Financement critiqué

La semaine dernière Str8 Up, un organisme communautaire qui travaille avec d'anciens et actuels membres de gangs de rue, a reproché à la province de ne pas offrir de subventions plus importantes à partir du fonds de 11,9 millions de dollars obtenu par le gouvernement fédéral pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs de rue.

En collaboration avec un professeur de l’Université de Calgary, le groupe avait élaboré un ensemble de recommandations pour développer une stratégie provinciale de prévention des gangs de rue en Saskatchewan.

Shane Partridge, qui travaille pour Str8 Up, est déçu d'apprendre que la dernière série de subventions du gouvernement fédéral était distribuée par tranches de 20 000 $.

C'est un énorme gaspillage d'argent des contribuables. Les communautés vont obtenir quelques petits montants d'argent et ne pourront rien faire avec cela. Shane Partridge, Str8 Up

La ministre provinciale des Services correctionnels et des Services de police, Christine Tell, a répondu que Str8 Up aurait la possibilité de demander un financement supplémentaire à une date ultérieure.

Avec les informations d’Alicia Bridges de CBC News et de CBC's The Afternoon Edition