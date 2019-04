L’Ontario promet plus d'argent pour qu'aucun enseignant ne perde son emploi

Des centaines d’enseignants de la 4e à la 12e année ont déjà reçu des avis de non-renouvellement de leur contrat.

Toutefois, les conservateurs promettent maintenant de verser une allocation complémentaire de quatre ans aux conseils scolaires de la province lorsque la réduction du nombre d’enseignants et d’enseignantes dépasse le nombre de départs à la retraite ou de départs volontaires.

Avec la mise en œuvre de la protection contre l'attrition, les conseils scolaires devraient avoir les fonds suffisants pour éviter de licencier les membres de leur personnel enseignant qui pourraient être touchés par les changements que nous proposons , estime Lisa Thompson, ministre de l’Éducation.

Cette mesure fait suite à la promesse de la ministre Thompson qu’aucun enseignant n’allait perdre son emploi avec l’augmentation du nombre d’étudiants par classe.

Par contre, aucun montant précis n’a été dévoilé pour le moment. On ne sait pas non plus d'où viendront ces fonds.

Selon le gouvernement, les conseils scolaires doivent se partager un peu plus de 24 milliards de dollars pour 2019-2020. Le financement par élève doit être de 12 246 $.

Grâce à l'augmentation de la taille des classes, le gouvernement prévoyait éliminer jusqu’à 3475 postes d'enseignants d’ici 2022-2023, de quoi générer des économies annuelles de 292 millions.

Plus de détails à venir