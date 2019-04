Pénurie de suppléants à la Commission scolaire des Monts-et-Marées

La présidente de la commission scolaire, Céline Lefrançois, qui a elle-même déjà été enseignante et conseillère pédagogique, admet n'avoir jamais vécu une telle situation.

Les listes de suppléance, c'est vide. On n'a plus de suppléant, c'est pas drôle. Céline Lefrançois, présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées

On ne donne pas de congé sans solde, parce qu'on n'a pas de suppléant , admet-elle.

En plus de ne plus pouvoir prendre aucun congé sans solde à moins de cas de force majeure, les enseignants ont maintenant l'obligation d'accepter de faire de la suppléance pour combler les besoins, selon la présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis, Martine Cliche.

Elle déplore qu'une fois leur semaine remplie par leurs cours et la suppléance, les enseignants se voient forcés de terminer leur travail sur leur temps personnel.

L'enseignant qui a une période de travail prévue à l'horaire sans la présence des élèves, il s'en sert pour faire son travail, comme corriger ou préparer ses cours. Si on le sollicite durant cette période-là pour faire de la suppléance, des fois ils en font plusieurs périodes par semaine, eh bien le travail qu'il aurait fait durant cette période-là, il n'est pas exempté de le faire. Ça va déborder les soirs et les fins de semaine.

La tâche des enseignants est particulièrement lourde en fin d'année scolaire. Photo : iStock

Cette situation accentue l'épuisement des enseignants, particulièrement en cette fin d'année scolaire où les tâches de correction sont plus importantes, selon Mme Cliche.

La fatigue est beaucoup plus importante que par les années où on avait des suppléants disponibles. Quand on croise les enseignants, les messages qu'on a c'est : donnez-nous de l'air! Martine Cliche, présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis

Une meilleure rémunération pour les suppléants

Mme Cliche salue toutefois l'initiative de la Commission scolaire d'offrir au personnel enseignant à statut précaire des contrats à temps plein. Cette mesure, adoptée il y a quelques semaines, a pour effet d'augmenter le salaire de ces employés lorsqu'ils font de la suppléance.

Par exemple, une enseignante qui travaillait deux jours semaine sous contrat était disponible pour faire de la suppléance les trois autres jours, mais à un tarif plus bas. La Commission scolaire a décidé de compléter les contrats pour faire en sorte que ces personnes-là sont maintenant requises 100% du temps. Elles vont faire les tâches qu'elles avaient déjà à l'horaire et pour les périodes où elles sont disponibles pour de la suppléance, elles vont être payées au même tarif, selon l'échelle salariale.

C'est un élément qui est très intéressant pour le personnel précaire parce que s'ils sont tentés d'aller faire de la suppléance ailleurs, ils vont être payés au tarif de la suppléance alors qu'ici ils sont payés à l'échelle salariale, donc la rémunération est plus importante. Martine Cliche, présidente du Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis

En plus de favoriser la rétention du personnel, cette mesure pourrait attirer la relève, selon Mme Cliche. Elle prévient cependant qu'il est irréaliste de penser que les finissants vont permettre de combler tous les besoins, comme l'espère la commission scolaire.

Est-ce qu'on peut penser qu'avec la cohorte actuelle, on va être capable de recruter suffisamment de monde pour combler tous les besoins? Non, définitivement. Il n'y a pas assez de finissants. Il va falloir déployer de grands efforts. Les quelques suppléants qui sont finissants sont sollicités par toutes les commissions scolaires de la région , souligne-t-elle.

Par ailleurs, de nouvelles mesures visant à alléger la tâche du personnel en place pourraient être adoptées dans les prochaines semaines, selon Mme Cliche.

Les « maternelles quatre ans » : défi ou solution?

Dans ce contexte de pénurie d'enseignants, il pourrait s'avérer difficile de recruter du personnel en vue de la création des maternelles quatre ans. Ces nouvelles classes pourraient toutefois aider à préserver certaines écoles de village, selon Mme Lefrançois.

La présidente de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Céline Lefrançois Photo : Radio-Canada

À un moment donné, on avait de la difficulté pour des maternelles cinq ans, entre autres Sainte-Félicité, Les Méchins, Saint-Vianney, Saint-Tharcisius. En jumelant quatre ans et cinq ans, on maintient nos petites écoles , souligne-t-elle.

La Commission scolaire des Monts-et-Marées a été autorisée à créer sept classes. Jusqu'à présent, les inscriptions reçues permettent de créer au maximum cinq nouveaux groupes.

Avec des informations de Joane Bérubé