BC Ferries offrira des rabais sur les réservations faites en dehors des périodes achalandées

La porte-parole de l’organisme, Deborah Marshall, que cette mesure encouragera les passagers à choisir des moments où les navires ont suffisamment d'espace.

« Nous voulons offrir des réductions en dehors des heures de pointe pour déplacer une partie de la congestion », explique-t-elle.

Deborah Marshall souligne que ces changements ne touchent que trois traversées principales du réseau de BC Ferries entre le continent et l’île de Vancouver, soit entre Tsawwassen et Swartz Bay, Horseshoe Bay et Nanaimo et Tsawwassen et Nanaimo.

Les passagers à pied et les personnes sans réservation ne remarqueront aucune différence. Ce changement touchera uniquement les personnes qui effectuent des réservations en dehors des heures de pointe.

Selon Deborah Marshall, les détails spécifiques seront révélés dans les mois à venir. BC Ferries a pour objectif de déployer ces changements à l’automne.