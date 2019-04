Au Canada, les langues autochtones tentent de renaître

Le 12 mars 1975, le journaliste James Bamber présente à l'émission Actualités 24 une entrevue avec Louis-Edmond Hamelin du Centre d’études nordiques de l’Université Laval.

Dans cette entrevue, l’universitaire analyse la situation des langues autochtones des Territoires du Nord-Ouest et de la vallée du Mackenzie.

À l'époque, le gouvernement canadien envisageait la construction dans cette région d'un oléoduc. Ce projet aurait pu bouleverser l’avenir économique et culturel des communautés autochtones qui y vivaient.

Louis-Edmond Hamelin déplore l’absence de reconnaissance des langues autochtones dans ces territoires.

C’est l’anglais, la langue des colonisateurs, qui est prépondérante.

Pour communiquer avec les administrations de Yellowknife ou d'Ottawa, les Autochtones doivent le faire en anglais.

Or, une bonne partie de la population autochtone ne maîtrise pas cette langue.

Cette situation a de graves conséquences pour l’avenir des communautés autochtones.

Ces dernières peinent à expliquer à des gouvernements unilingues anglais comment ils conçoivent l’éducation, le développement économique ou encore le partage du territoire.

Louis-Edmond Hamelin compare la situation à « un colonialisme absolu, qui est celui du 19e siècle, au moment de l’empire glorieux ».

Il y a cependant une lueur d’espoir selon le chercheur.

Depuis quelques années, un mouvement émerge.

On commence à enseigner les langues autochtones dans les maternelles et dans les classes de première année à l'exemple de ce qui se fait dans le nord du Québec.

C’est un pas énorme, quoique difficile à réaliser, affirme Louis-Edmond Hamelin.

Si l'on y parlait notre langue, on nous giflait et l'on nous frappait avec une règle. On se faisait tirer les cheveux et parfois même, on nous affamait.

Chester Gurney, ancien de la nation Niisg’a