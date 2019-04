Le syndicat des professeurs du Cégep de Sherbrooke prêt à travailler avec la directrice générale

Au début avril, les membres du syndicat avaient voté une résolution réclamant sa démission ou son licenciement. Sans blâmer Marie-France Bélanger pour tous les maux qui accablent le Cégep de Sherbrooke, Steve Mackay savait soutenu que ses membres ne croient plus que la directrice était la personne en mesure de protéger, d'amener le Cégep à se revaloriser, à être un peu plus rigoureux.

Au lendemain de la décision de Mme Bélanger de ne pas démissionner, Steve Mckay rappelle que la situation qui est responsable de la demande des enseignants demeure . Les coupes que le Cégep de Sherbrooke a subies au cours des années et le plan de répartition des ressources pour l'année suivante demeurent, pour les enseignants, toujours aussi innaceptables. Ce qu'on espère c'est qu'avec la direction générale, il sera possible de négocier, d'utiliser les nouvelles ressources qui vont arriver prochainement qu'on nous annonce avec les crédits du budget. C'est là où on en est. On est prêt à travailler, mais on veut régler le problème fondamental , a-t-il dit au micro de Par ici l'info.

M. Mckay soutient que le syndicat travaillera en collaboration avec la direction. Ce n'est pas un conflit de personnes, ce n'est pas un conflit entre individus. C'est un conflit avec une vision du Cégep. Il y a un coup de semonce qui a été envoyé. Mme Bélanger a décidé de rester en poste. C'est excellent. On va poursuivre le travail, mais on doit régler la situation.

Un processus de médiation entre les parties se mettra en branle sous peu.

Si la situation ne s'améliore pas d'ici décembre 2019, les professeurs pourraient avoir recours à des moyens de pression en dehors du cadre légal. Par exemple, ils pourraient cesser ou limiter leur participation aux activités qui sont notamment en lien avec la coordination des départements et des programmes.