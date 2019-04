La CIA désormais sur Instagram

L'agence américaine du renseignement n'a pour l'instant publié qu'une photo sur le réseau social, celle d'un bureau et d'une chaise. Pêle-mêle, on peut voir de la monnaie étrangère, une perruque, un carnet.

Près du mur, ces mots: je veux voyager à travers le monde .

Recruter des agents millénariaux

Ce nouveau compte, auquel se sont pour le moment abonnées plus de 22 000 personnes, s'inscrit dans le cadre des efforts de l'agence pour recruter des agents et analystes plus jeunes. Instagram est un moyen de parvenir à cette fin : la plupart de ses utilisateurs réguliers a moins de 30 ans.

Nous cherchons à éveiller la curiosité des utilisateurs d'Instagram quant aux nombreuses manières dont la mission de la CIA nous fait aller là où d'autres ne peuvent pas aller et nous fait faire ce que d'autres ne peuvent pas faire , a dit l'agence dans un communiqué.

Avec ce compte, nous donnerons un aperçu de la vie de l'agence, mais nous ne pouvons pas promettre de selfies pris dans des endroits secrets. CIA

L'agence avait déjà lancé son compte Twitter en 2014 avec humour. Son premier message avait été : Nous ne pouvons ni confirmer ni démentir qu'il s'agisse de notre premier tweet .