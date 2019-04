La rue algérienne toujours mobilisée pour un dixième vendredi d'affilée

« Système dégage », « Vous avez pillé le pays » et d’autres slogans à l’avenant retentissent dans les environs de la Grande Poste, devenue le point de ralliement de ce mouvement de protestation sans précédent depuis l’indépendance.

La journée permettra de jauger la capacité des Algériens à demeurer mobilisés, à deux mois de la présidentielle prévue le 4 juillet pour trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission par la rue et l’armée.

Malgré le limogeage de symboles du régime et des incarcérations dans des affaires de corruption, l’élite au pouvoir ne cède pas sur l’essentiel, des apparatchiks demeurant en place au sommet de l’État.

Le président par intérim Abdelkader Bensalah et le premier ministre Noureddine Bedoui sont toujours en poste, et l’armée, pilier du régime, insiste sur la nécessité de tenir la présidentielle dans le délai prescrit par la Constitution, malgré l’opposition des manifestants.

Ces derniers sont réfractaires à ce que les structures et les figures de l’appareil hérité de l’ère Bouteflika organisent le scrutin; ils réclament que le tout soit organisé par des structures ad hoc.

« On refuse cette élection du 4 juillet », lâche Mohamed, un serveur de 23 ans, qui déambule dans les rues d’Alger avec d’autres compatriotes.

« Comment des mafieux et des fraudeurs peuvent organiser des élections honnêtes? On marchera jusqu'à ce qu'ils comprennent! », renchérit son ami Samir.

« Nous voulons que ce système dégage et que tous les voleurs soient jugés », soutient Zohra, une enseignante de 55 ans qui a parcouru 350 kilomètres avec son fils pour participer au mouvement.

Plus tôt cette semaine, les trois frères Kouninef, propriétaires de la plus grande firme algérienne privée de bâtiments et travaux publics, et bénéficiaires de gigantesques contrats publics, ont été brièvement incarcérés.

Réputés proches de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu, ils sont soupçonnés de « non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics » et de « trafic d’influence ».

Des protestataires s'en prennent d'ailleurs directement à Saïd Bouteflika vendredi, l'accusant d'être le chef d'un « gang ». Ils se demandent ouvertement pourquoi il n'est pas inquiété par la justice.

Le patron de Sonatrach, géant public des hydrocarbures, au cœur de plusieurs scandales, a aussi été limogé cette semaine, tout comme le patron du Club des Pins, luxueuse résidence ultraprotégée réservée aux dignitaires, devenu un symbole des privilèges accordés aux personnalités du régime.

Issad Redrab, première fortune d’Algérie et patron du groupe industriel Cevital, le plus important employeur privé du pays, a cependant aussi été placé en détention préventive, même s’il entretenait des relations tendues avec l’entourage de M. Bouteflika.

Son arrestation a contribué à semer un doute sur les objectifs réels des enquêtes en cours. Une partie de la population a de la sympathie pour M. Redrab, qui présente son groupe comme une « victime du « système » et de sa mafia économique ».

Cet activisme judiciaire fait croire à certains que le pouvoir pourrait utiliser ces arrestations comme une branche d’olivier tendue aux manifestants. Il s’agirait, selon cette lecture, de faire tomber des personnalités corrompues afin de calmer la grogne populaire sur la présidentielle.