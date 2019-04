Les autorités confiantes que le barrage va tenir le coup à Grenville-sur-la-Rouge

Tant du côté Hydro-Québec qu'à la Sûreté du Québec (SQ), les autorités croient que le barrage de la Chute-Bell sera en mesure de résister à la pression de l'eau, et ce, malgré les débits historiques auxquels il fait face.

D’ailleurs, le nombre de personnes évacuées a été revu à la baisse, vendredi matin. Les équipes de la SQ ont procédé à l’évacuation de 75 personnes au total, une soixantaine par voie terrestre et le reste par voie aérienne, a expliqué le porte-parole Daniel Thibodeau.

Monsieur Thibodeau explique la différence entre le nombre d’évacués initialement diffusé (250) et le chiffre réel (75), par une confusion dans les chiffres, notamment parce qu’il y a des chalets dans le secteur et que certaines personnes avaient déjà quitté les lieux avant l’intervention des autorités.

Selon le porte-parole, l’état du barrage guide grandement ce qu’on fait sur le terrain et la rapidité avec laquelle on intervient .

Hydro-Québec se veut rassurante

Ce qui se passe présentement, c’est qu’on surveille , a expliqué Francis Labbé, conseiller en affaires publiques et médias à Hydro-Québec. Il a indiqué que le barrage a connu une bonne nuit, dans la mesure du possible .

M. Labbé a précisé qu’Hydro-Québec a installé de l’équipement qui permet à la société d’État de mesurer le niveau et le débit de l’eau dans le secteur du barrage. Je vous confirme que rien ne s’est produit dans les dernières heures , a-t-il mentionné en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

D’ailleurs, Hydro-Québec serait en mesure de savoir très rapidement si le barrage devait céder ou si quelconque problème survenait, a-t-il soutenu.

Le porte-parole a précisé qu’Hydro-Québec a demandé aux autorités d’évacuer les résidents qui habitent en aval du barrage parce que la capacité maximale de supporter la pression de l’eau est atteinte pour ce barrage-là , et la pluie qui s’amène ne fera qu’aggraver la situation.

M. Labbé a toutefois tenu à rassurer la population et a mentionné que des ingénieurs à qui il a parlé se sont dits convaincus que le barrage allait tenir bon .

Quand on parle de la sécurité des gens, il n’y a pas de risque à prendre. Francis Labbé, conseiller en affaires publiques et médias, Hydro-Québec

Le porte-parole de la SQ Daniel Thibodeau abonde dans le même sens que la société d’État. Je tiens à rassurer la population que tout le monde qui voulait être évacué et tout le monde qui devait l’être l’a été. Ça s’est bien déroulé.

Daniel Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Photo : Radio-Canada

Le travail est loin d’être terminé, selon M. Thibodeau. On est encore présents sur le terrain. On a une quarantaine de membres [de la SQ] sur le terrain avec nos hélicos. On a notre poste de commandement , a-t-il dit.

Les gens ont compris l’urgence d’agir et l’urgence de quitter. Daniel Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec

La pluie s’en vient, ce n’est pas bon signe, mais visuellement et au niveau des appareils de mesures mis en place par Hydro-Québec, il n’y a rien qui a changé , a-t-il dit.

M. Thibodeau a ajouté que les autorités vont demeurer sur place pour contrôler l’accès au secteur et prévenir des vols ou des méfaits.

Le maire de Grenville-sur-la-Rouge sceptique

Le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold, n’est toutefois pas confiant que le barrage tienne le coup, et ce, malgré l'optimisme d’Hydro-Québec.

Le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas une situation facile, mais l’opération avance bien et de façon positive , a-t-il affirmé.

Il tient à ce que ses résidents coopèrent avec les autorités. Il faut que les gens comprennent que ce qu’on vit là, ce n’est pas comme toutes les années , a conclu l'élu.

Avec les informations de Laurie Trudel