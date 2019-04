Des dizaines d'enquêtes de l'Institut de la statistique ont exclu les communautés autochtones

ICI Abitibi-Témiscamingue a appris par l'entremise d'une demande d'accès à l'information que près de 30 enquêtes menées depuis 2009 par l'Institut de la statistique du Québec n'ont pas considéré les citoyens vivant dans les réserves autochtones et/ou dans les territoires 17 (Nunavik) et 18 (Territoire Cries-de-la-Baie-James), même s'il y avait des communautés sur le territoire ciblé par l'enquête.

Parmi les enquêtes qui n'ont pas considéré les citoyens vivant dans les réserves autochtones, il y a celles portant sur l'accès des ménages à Internet (2012 et 2016), celle sur la consommation du cannabis par les Québécois (2018) ou celle sur la santé de la population du Québec (2014-2015).

L'Institut de la statistique a mené 65 enquêtes ponctuelles dans les dernières années, et plusieurs enquêtes annuelles, trimestrielles ou hebdomadaires.

L'exclusion d'un enfant résidant dans la communauté de Pikogan d'une enquête de l'Institut portant sur la santé et le sport, il y a un mois, avait fait vivement réagir la mère qui jugeait qu'il s'agissait d'une approche discriminatoire.

Mis aux faits du caractère répétitif de l'exclusion depuis au moins les 10 dernières années, le vice-chef du conseil de Pikogan, Bruno Kistabish, espère que l'organisme gouvernemental modifiera ses méthodes.

On fait partie de la société québécoise aujourd'hui, puis ils parlent de diffuser des aspects de toute la société québécoise, on est des Québécois autant que Monsieur et Madame Tout-le-monde. Bruno Kistabish, vice-chef de Pikogan

L'Institut s'explique

La secrétaire de l'Institut de la statistique du Québec, Patricia Caris, affirme que cette situation s'explique par la nécessité d'obtenir le consentement des conseils de bande autochtone avant d'inclure leurs membres dans une enquête. Il faut avoir leur accord, souligne-t-elle. C'est toujours la règle et ce n'est pas une règle que l'Institut a inventée.

Questionnée à savoir si l'Institut a interpellé toutes les communautés avant de les exclure de leurs enquêtes, Mme Caris répond que non. Nous ne faisons pas cette démarche-là, nous travaillons avec le ministère qui nous mandate pour mener l'enquête, explique-t-elle. Cela a pu être discuté à certains niveaux avec les représentants [des ministères], sans que nous, nous soyons présents.

Le vice-chef de Pikogan soutient pourtant qu'il n'a aucun souvenir que le conseil ait été consulté pour être inclus ou non dans une enquête de l'Institut de la statistique du Québec.

Bruno Kistabish, vice-chef de Pikogan Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Mme Caris ajoute que certains ministères choisissent de ne pas inclure les citoyens vivant dans les réserves autochtones parce qu'il [le ministère] n'a pas nécessairement de capacité d'intervention [sur le territoire]. Dans certains cas, un ministère ne cherchera pas nécessairement l'information .

Un portrait incomplet?

Certaines enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec ont pour objectif de mesurer l'état de santé de la population d'une région. C'est le cas de l'Enquête sociale et de santé outaouaise régionale (2013), qui exclut toutefois les réserves indiennes de l'Outaouais .

Questionnée à savoir si le portrait ne s'en trouverait donc pas incomplet, Mme Caris rétorque que ce n'est pas le cas en raison du petit nombre de personnes vivant dans la communauté autochtone. Ce serait incomplet si la population était effectivement plus nombreuse , croit-elle.

Certaines communautés ont été exclues d'enquêtes en raison de données non fiables. La coordonnatrice des programmes d'enquête à l'Institut de la statistique du Québec, Jasline Flores, déclarait en entrevue à Radio-Canada il y a un mois que puisque les fichiers ne sont pas fiables, l'Institut exclut les citoyens vivant dans les communautés. On ne peut pas avoir une bonne couverture, alors on préfère ne pas les considérer [dans l'enquête] , avait-elle expliqué.