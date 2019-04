Des centaines de migrants s'échappent d'un centre de rétention au Mexique

« Il y a eu une sortie non autorisée d'une [certaine] ampleur de personnes hébergées dans la station migratoire », a déclaré l'Institut national de migration (INM) dans un communiqué.



Quelque 1300 migrants ont fui, dont environ « 700 sont revenus ». Les 600 autres n’ont pas encore localisés, a précisé l'INM. Les migrants « revenus » ont en fait été appréhendés par des équipes de l'INM et des patrouilles.



Le centre de Tapachula a une capacité de 900 personnes, mais environ 3200 migrants s'y trouvaient, sollicitant des documents de sortie afin de pouvoir continuer leur route dans le pays, a dit près du bâtiment un Cubain, Laisel Gomez Cabrera.



La fuite s'est produite à l'heure du dîner, lorsque des Cubains, nationalité la plus représentée, ont menacé d'incendier les installations surpeuplées, selon des témoins.



« Les Cubains allaient mettre le feu à l'institut et nous, comme nous avons des enfants, nous avons dû partir en courant », a dit une Hondurienne qui a été rattrapée par les autorités.



C'est la troisième fois depuis octobre que des migrants se révoltent dans ce centre de rétention, protestant contre les mauvaises conditions du lieu.



Depuis octobre, des milliers de Centraméricains traversent le Mexique dans l'espoir de se rendre aux États-Unis.