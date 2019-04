Pluie et fonte des neiges : le niveau de l'eau continuera de grimper

La fin de semaine sera difficile pour les riverains au Québec et au Nouveau-Brunswick, où la pluie et la fonte des neiges, attendues dès vendredi matin, laissent présager de nouvelles montées d'eau.

Selon le dernier bilan publié par Urgence Québec, jeudi, le nombre de résidences inondées a augmenté à 3148, celui des résidences isolées s'élevait à 2305 et celui des personnes évacuées a grimpé à 1111.

Les averses pourraient durer toute la journée de vendredi à Gatineau, Montréal et Trois-Rivières. « On voit venir un système qui va laisser plus de pluie que ce qui était anticipé en début de semaine », a indiqué Marie-Ève Giguère, météorologue à Environnement Canada.

De 20 à 40 mm de pluie, voire jusqu'à 50 mm dans certains endroits, sont attendus dans les régions de l'Outaouais jusqu'au Bas-Saint-Laurent, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Mais la pluie ne sera pas le seul problème. Les températures oscillant autour de 10 degrés et plus feront accélérer la fonte des neiges, particulièrement dans les secteurs plus au nord, où le couvert de neige est encore important, selon Mme Giguère.

De 50 à 60 cm de neige recouvrent toujours la bande qui relie Maniwaki à La Tuque, et plus d'un mètre et demi sont enregistrés dans Charlevoix, selon Environnement Canada.

Rivières sous surveillance

Une fois fondue, cette neige viendra s’ajouter aux eaux qui s'écoulent vers le fleuve Saint-Laurent. La sécurité civile se prépare à une montée des eaux dans la rivière des Outaouais, dans le Lac des Deux-Montagnes, dans l'archipel de Montréal et du fleuve et dans le Lac Saint-Pierre.

« On va assurément voir des hausses de niveau », a confirmé Thomas Blanchet, porte-parole de la sécurité civile.

Jeudi, la Sûreté du Québec a dû procéder à l'évacuation préventive de 250 résidents à Grenville-sur-la-Rouge, menacés par un barrage fragile sur la rivière Rouge, à environ 18 kilomètres de l'embouchure de la rivière des Outaouais.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pense qu'avec la sécurité civile, les services municipaux, les policiers municipaux et provinciaux et les quelque 1000 militaires déployés, « les ressources sont suffisantes » pour faire face à ce nouvel épisode.

Si on devait éventuellement demander d'autres moyens, je n'hésiterais pas à le faire de la même façon que j'ai fait appel à l'armée très tôt dans le processus. Geneviève Guilbault ministre de la Sécurité publique

Il faudra toutefois attendre dimanche pour espérer une amélioration.

« Après le système de samedi, on a trois à quatre jours de répit jusqu'à au moins mercredi prochain », selon Marie-Ève Giguère, qui évoque peu de précipitations et des mercures oscillant autour de 5 à 10 degrés, le jour comme la nuit, dans la vallée du Saint-Laurent.

Les niveaux grimpent au Nouveau-Brunswick

Plus à l'est, les efforts sont à pied d’œuvre pour venir en aide aux sinistrés du Nouveau-Brunswick alors que les inondations continuent de compliquer les opérations dans le sud de la province.

Le niveau de l'eau devrait passer à de 5,4 à 5,6 mètres vendredi.

Le gouvernement provincial a appelé la population à faire attention : l'eau pourrait atteindre un niveau encore plus élevé, car le fleuve Saint-Jean continue de se gonfler.

Les autorités ont procédé à la fermeture complète de la Transcanadienne de Oromocto à River Glade. Cette fermeture pourrait durer plusieurs jours, ont-elle indiqué.

Le ministère des Transports du Nouveau-Brunswick a également interdit la circulation sur 84 routes.