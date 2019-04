Le goût des crêpes de Bretagne séduit le jury de la Fosse aux lions 2019

Après la présentation du couple sur scène, le théâtre a longuement embaumé les effluves des crêpes bretonnes qu’il avait préparés sous les yeux du public.

« C’était une présentation très forte. Dès le début, ils se sont démarqués. Il y avait quelque chose d’unique avec un bon sentiment entre eux et la foule », explique Ginette Lavack, directrice du Centre culturel franco-manitobain et juré pour la deuxième année consécutive.

Originaire de France, le couple vit à Winnipeg depuis près d’un an et propose déjà ses produits sur le marché de Saint-Norbert ainsi qu’à la demande avec son service de traiteur. Pour eux, participer à la Fosse aux lions signe le départ d’un projet qu’il souhaite voir grandir. « Quand on a parlé de la Fosse aux lions l’an dernier, on s’est dit c’est sûr on doit y participer », explique Ketty Pichaud.

Outre sa démonstration, le couple a expliqué sur scène vouloir utiliser les 15 000 $ du prix pour investir dans deux nouvelles machines à crêpes, des crêpières, aussi appelées bilig en Breton.

Les propriétaires de Ker Breizh ont préparé des crêpes bretonnes sur une de leurs deux crêpières, lors de leur présentation devant le jury. Photo : Radio-Canada / Julien Sahuquillo

« C’est quelque chose de primordial dans le métier. C’est ce qui nous permet de travailler », précise Ketty Pichaud.

Leur entreprise, Ker Breizh, aura un kiosque cet été sur l’esplanade Riel et les propriétaires veulent augmenter leur matériel pour pouvoir répondre à leurs autres contrats.

« La saison d’été arrive et on sait qu’elle est courte. Cet hiver on n’a pas vraiment beaucoup travaillé », reconnaît Yvonnick Le Lorec.

L’argent devrait aussi servir à l’achat d’un véhicule plus adapté à leur activité. Pour les aides en matière de promotion de l’entreprise, Yvonnick Le Lorec et Ketty Pichaud n’ont pas encore décidé comment ils les utiliseraient, mais ont bon espoir quant à leur efficacité pour accroître la notoriété de Ker Breizh.

« Ce qu’on a vu dans leur plan d’affaires nous parlait beaucoup. Ils étaient concrets. On savait comment ils allaient dépenser les sous et quels avantages ça leur donnerait comme entreprise », précise Ginette Lavack en expliquant le choix du jury.

À terme, Yvonnick Le Lorec et Ketty Pichaud ne cachent pas qu’ils comptent ouvrir un restaurant à Winnipeg. « Pour moi c’est très excitant de savoir qu’il pourrait y avoir un commerce comme celui-ci à Saint-Boniface. Œuvrant dans le secteur culturel, voir une autre entreprise venir alimenter le quartier, c’est formidable », conclut Ginette Lavack.