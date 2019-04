En Alberta, encore l'hiver le temps d’un week-end

Un système de basse pression vigoureux devrait traverser la province à partir de vendredi avec un mélange de pluie et de neige, explique Kyle Fougere, un météorologue d'Environnement Canada qui précise que les contreforts et le sud-ouest de la province seront les plus touchés par cet épisode météorologique.

D’après lui, le pire de la tempête devrait avoir lieu samedi après-midi ainsi que dans la soirée. La tempête devrait se poursuivre jusqu'au dimanche matin, et des rafales pourraient atteindre 70 km / h par endroit , dit M. Fougere.

Les habitants de Calgary devraient compter entre 10 à 15 centimètres de neige, et Edmonton pourrait en avoir une pincée collée à la chaussée , explique-t-il.

Toutes les personnes ayant des projets de voyage dans le sud de l'Alberta ou dans l'ouest, même en empruntant la route 2 entre Calgary et Edmonton, doivent absolument prêter attention à la météo , souligne-t-il.

Les tempêtes de neige du printemps ne sont pas rares, et il pourrait y en avoir davantage en mai , prévient Kyle Fougere. Il rappelle que Calgary amasse en moyenne 19 centimètres de neige en avril et 9 autres en mai.

Des températures sous 0°C

Les températures à Calgary atteindront un maximum de 4°C vendredi et un minimum de 1°C la nuit. Samedi, les températures devraient chuter à -4 °C la nuit, puis atteindre -10 °C dimanche soir.

Selon Environnement Canada, il fera un peu plus froid à Banff et légèrement plus chaud à Pincher Creek et à Lethbridge.

Banff et Jasper ont reçu des avertissements de neige et de vent la semaine dernière. Environnement Canada prévoit de diffuser des avertissements météorologiques de neige et de vent vendredi dans certaines parties de l'Alberta.