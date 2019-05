Plusieurs membres du partis, dont le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, espéraient que cette étoile montante de la formation choisirait plutôt d'affronter le sénateur républicain sortant de Georgie, David Perdue, en 2020, jugeant qu’elle était la mieux placée pour lui ravir son siège. Après l'avoir envisagé, Stacey Abrams a fermé la porte à cette possibilité, en avril 2019.

Lors des élections de mi-mandat de 2018, Stacey Abrams, qui avait reçu l'appui du sénateur Bernie Sanders, a livré une chaude lutte au républicain Brian Kemp, qui l’a devancée par moins de 55 000 voix en remportant 50 % du vote, contre 49 %, dans un bastion républicain.

Elle a reconnu l’élection de son rival, refusant toutefois de concéder la victoire, attribuant les résultats à la suppression du vote. En sa qualité de secrétaire d’État de la Georgie, c'est le candidat républicain qui supervisait le processus de mise à jour de la liste électorale, de laquelle 2 millions de noms ont été retirés depuis 2012, selon le Brennan Center for Justice de l'Université de New York et l'Atlanta Journal-Constitution, pénalisant particulièrement les électeurs afro-américains, plus enclins à favoriser les démocrates.

Après sa défaite, elle a fondé l'organisation Fight Fair Action, qui milite contre la suppression du vote. Le comité d'action politique a notamment intenté une poursuite contre les autorités de Georgie pour des irrégularités électorales alléguées.

En février 2019, elle est devenue la première femme afro-américaine à offrir la réplique à un discours sur l'état de l'Union, livrant un message progressiste, tout en misant sur l'unité.

Elle a fait l’objet de rumeurs selon lesquelles l’ex-vice-président Joe Biden, qui a officiellement annoncé sa candidature en avril 2019, voulait lancer sa campagne en la présentant d’entrée de jeu comme sa colistière – ce qu’il n’a pas fait. Elle-même avait soutenu qu'elle n'entendait pas d'emblée faire campagne pour une deuxième place.

Issue d’un milieu modeste, l'avocate, diplômée de l’Université Yale, a été propriétaire de plusieurs petites entreprises. Elle a écrit des romans d’amour sous un nom de plume, celui de Selena Montgomery.