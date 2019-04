L’aide médicale à mourir profite au don d’organes

Ces personnes elles-mêmes avaient choisi de faire don de leurs organes.

On remarque que de plus en plus, c’est le patient lui-même qui amène la question à son médecin traitant. On compte beaucoup sur ce type de don d’organes pour améliorer le gain de potentiel donneur. Ces dons-là sauvent une vie. Ce sont des gens qui souvent sont relativement jeunes et qui ont des organes en bonne santé.

Jean-Sébastien Bilodeau, médecin coordonnateur de Transplant Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean