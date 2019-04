La météo au fil du temps : un climatologue d'expérience parcourt le Canada pour faire le point

Nous entendons beaucoup parler des changements climatiques, mais ce qui a réellement changé, c’est le temps qu’il fait aujourd’hui. David Phillips, climatologue

Lors d'une tournée pancanadienne, le climatologue en chef fait un arrêt au Centre des sciences de la Saskatchewan, à Regina. Il fera, jeudi, à 19 heures, une présentation publique intitulée « L’évolution de la météo et du climat : ce n’est plus ce que nos grands-parents ont connu ».

David Phillips étudie l’évolution du climat et des conditions météorologiques du Canada depuis plus de 50 ans et, d'après lui, le constat est clair : la météo a bel et bien changé, et les évènements météorologiques sont amenés à être plus importants et plus fréquents.

Cependant, loin du discours alarmiste sur les changements climatiques, David Phillips souhaite plutôt se concentrer sur les mesures à prendre.

Nous devons accepter le fait que les tempêtes vont être plus violentes. Nous devons nous assurer de pouvoir nous préparer et répondre à cela, en améliorant entre autres nos infrastructures.

Selon David Phillips, les changements survenus dans nos sociétés ont modifié notre atmosphère, mais ont aussi redessiné nos territoires. Cette reconfiguration contribue également aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada / Tyler Pidlubny

Manque de pluie en Saskatchewan

Le climatologue n'a pas manqué d'aborder le problème de la sécheresse en Saskatchewan. Il estime que les précipitations actuelles sont sous la moyenne des trois dernières années. Les terres de la province manque grandement d'humidité.

C’est impressionnant de voir ce que les fermiers et les agriculteurs peuvent faire avec une quantité limitée de pluie, mais à un certain point, cela risque d’être difficile de s’en sortir. Je suis certain que ces travailleurs envisagent en ce moment d’autres façons de faire. David Phillips, climatologue

Le climatologue va poursuivre sa tournée du Canada jusqu’à l’automne.