Davantage de transport interurbain demandé dans le Nord de l'Ontario

C’est la première fois que j’entends parler de ce programme , a affirmé Kasper Wabinski, dont la compagnie est basée à Thunder Bay.

Il se dit surpris, car il a contacté plusieurs fois le gouvernement pendant les derniers mois, en plus de discuter avec les députés de la région.

Le programme, d’une durée de deux ans, a été annoncé à l’automne 2018 par le ministre Garneau.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Transports de l’Ontario indique qu’il travaille avec le gouvernement fédéral pour que les fonds proposés par le fédéral soient redirigés vers la Commission de transport Ontario Northland (CTON).

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, estime que la province doit appuyer les services de transport par autocar dans le Nord de l’Ontario.

Quand tu vas à Toronto, ils ont cinq ou six choix de transport alors que nous à Hearst ou dans la région, on a un seul choix de transport, c’est l’autobus. Si on n’a pas les services d’autobus, on est pris pour se débrouiller par nous-mêmes.

Roger Sigouin, maire de Hearst