Air Canada retire les Boeing 737 Max de son horaire au moins jusqu'au 1er août

La plus grande compagnie aérienne du Canada, qui avait déjà retiré ces avions de son horaire jusqu'au 1er juillet, a annoncé avoir pris plusieurs mesures d'adaptation depuis que Transports Canada a interdit le 737 Max à l'espace aérien canadien, dans le cadre d'une réponse internationale à l'écrasement d'un appareil d'Ethiopian Airlines, le 10 mars.

La chef des affaires commerciales d'Air Canada, Lucie Guillemette, a expliqué que la société avait réussi à « protéger 96 % des vols prévus » par des mesures telles que le regroupement de vols sur des avions plus grands et la prolongation de contrats de location d'avions qui s'apprêtaient à quitter la flotte.

Air Canada, qui compte 24 appareils Max 8, soit environ 10 % de sa flotte principale de 243 avions, a suspendu ses prévisions financières pour 2019 le mois dernier, en raison de l'incertitude persistante quant au moment de la remise en service de l'aéronef après la mise à jour de ses logiciels et la formation des pilotes.

Les avions de remplacement plus anciens, tels que l'Airbus A320, consomment davantage de carburant et d'autres ne peuvent pas éviter la maintenance aussi longtemps et doivent regagner le hangar plus souvent, ce qui réduit encore leur capacité.

WestJet Airlines a retiré ses 13 avions Max 8 de ses horaires au moins jusqu'au 1er juillet et ne prévoit pas annuler ses commandes pour 37 autres avions de ligne Max.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a fermé l'espace aérien canadien aux Max 8 le 13 mars, en raison d'inquiétudes de nature sécuritaire.

L'écrasement du vol 302 d'Ethiopian Airlines offrait des similitudes saisissantes avec celui d'un avion de Lion Air au large de la côte indonésienne le 29 octobre. Ensemble, les deux accidents ont tué 346 personnes.