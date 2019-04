Des manifestants demandent aux Champions de la nature d’agir pour l’environnement

Une trentaine de militants ont fait couler du faux sang, fabriqué avec du sirop et du colorant alimentaire, pour représenter le « sang de nos enfants et des peuples indigènes du Brésil et d’ailleurs ». Ils demandent aux participants au Sommet des champions de la nature –philanthropes, chefs d'entreprise,organisations non gouvernementales, organismes des Nations Unies, dirigeants autochtones, ministres de l'Environnement, etc. – de cesser de discuter et de passer à l’action.

Dans un communiqué, Extinction Rebellion Québec condamne l’impact de l’activité forestière et minière sur les territoires autochtones du Brésil et la menace que fait planer la montée des eaux sur les terres émergées et sur l’agriculture.

Le groupe, qui se présente comme non violent, s’était fait connaître à Montréal le 17 avril dernier en s’enchaînant aux portes de l’immeuble où se trouvent les bureaux du premier ministre du Québec, François Legault, pour réclamer la fin de l’inaction politique face à l’urgence climatique.

Ailleurs dans le monde, d’autres antennes d’Extinction Rebellion mènent des actions pour presser les pouvoirs publics à agir davantage pour la protection de l’environnement face aux changements climatiques. Jeudi, des militants du groupe ont formé une chaîne humaine devant la bourse de Londres.