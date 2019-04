Début du 35e Salon du livre de la Côte-Nord

Le Salon du livre célèbre son 35e anniversaire cette année. Au fil des ans, l'événement a pris de l'ampleur et l’offre s’est diversifiée.

Le nouveau slogan du salon, Plus grand que nature , représente bien l’étendue des activités qui sont organisées sur le territoire nord-côtier, selon la directrice générale, Mélanie Devost.

On a plus d'activités hors des murs du Salon du livre qu’au cégep, dit-elle. C’est 60 % de nos activités qui sont ailleurs sur le territoire. On aime dire que notre événement est un peu plus grand que nature parce qu'on arrive à faire des miracles avec pas grand-chose finalement.

Mélanie Devost considère aussi que le salon est devenu un endroit privilégié pour faire des rencontres culturelles, notamment en raison des nombreuses entrevues et des discussions organisées avec des auteurs.

Plusieurs ateliers et conférences seront présentés pendant la fin de semaine du Salon du livre. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des rencontres entre des auteurs et des auditoires précis sont aussi organisées, ajoute la directrice générale. On a maintenant une tournée chez les aînés, une tournée dans les CPE et on reçoit beaucoup d'école.

Des auteurs d’ici

Le Nord-Côtier Serge Hardy présente sa toute première œuvre « S ». L’auteur affirme que sa présence au salon du livre lui permet de se faire mieux connaître auprès du grand public.

N’ayant pas beaucoup d’aptitudes en autopromotion, Serge Hardy dit miser sur la visibilité du Salon du livre pour présenter son livre aux lecteurs de la région. Vraiment, on n'est pas connus. Je n'avais pas réalisé que le côté marketing est très important. Je ne suis pas très habile là-dedans.

L'auteur Serge Hardy présente son oeuvre au Salon du livre de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

L'auteur originaire du Village de Pointe-Parent, Alain Landry, participe aussi à l'événement. Pour lui, l'écriture lui permet de raconter l'histoire de sa région. Il souhaite notamment garder en vie son village, grâce à ses mots.

Pointe-Parent va disparaître d'ici quelques années. Je suis en train de garder vivantes les histoires du village. Alain Landry, auteur

Le Salon du livre de la Côte-Nord se poursuit jusqu’à dimanche.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti