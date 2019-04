Des mères canadiennes de moins en moins jeunes

Les taux de fécondité des femmes canadiennes ont subi un changement radical depuis le tournant du siècle, avec une baisse chez les femmes âgées de moins de 30 ans, et une hausse pour celles âgées de 30 ans et plus. C'est ce que révèle le rapport de l'économiste à l'Université de Calgary, Ron Kneebone, publié jeudi.

Le rapport présente notamment des données de Statistique Canada qui comparent les taux de fécondité de l'an 2000 à ceux de 2017. Ces données montrent que la fécondité des femmes de moins de 30 ans a chuté dans chaque province et territoire, à l'exception des femmes dans la tranche d'âge de 25 à 29 ans au Nouveau-Brunswick.

De l'an 2000 à 2017, les taux de fécondité (mesurés à l'aide de naissances, par 1000 femmes) ont augmenté dans presque chaque province et territoire pour les femmes âgées de 30 ans ou plus. La seule exception est le Nunavut pour la tranche d'âge de 35 à 39 ans.

Une comparaison des naissances, selon le groupe d'âge. Photo : Radio-Canada

« Les jeunes femmes ont moins de bébés et les femmes plus âgées en ont plus », précise l'économiste.

Les taux de fécondité des adolescentes âgées de 15 à 19 ans ont diminué de moitié dans la plupart des provinces et territoires. Puis, dans la majorité du Canada, les taux ont augmenté de 60 % pour les femmes de 35 à 39 ans.

Des résultats qui en disent long

Le contraste entre les données de 2000 et celles de 2017 reflète l'influence que peuvent avoir nos politiques sociales, selon Ron Kneebone.

Un message clé à retenir, ici, c'est que les décisions de politiques publiques ont aussi des incidences réelles sur les choix touchant la fertilité. Ron Kneebone, économiste

Ron Kneebone cite comme exemples les coûts et l'accessibilité aux garderies, au logement et aux traitements pour l'infertilité.

« Toutes ces choses peuvent jouer un rôle dans la décision d'une famille d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, ou encore de retarder une grossesse », dit-il.

M. Kneebone soulève les taux de fécondité relativement bas pour les Ontariennes et Britanno-Colombiennes âgées de 20 à 29 ans, qui vivent dans des provinces où le prix du logement est particulièrement élevé.

Selon son rapport, la fécondité en déclin chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans est largement motivée par l'éducation sexuelle, qui est aujourd'hui bien plus présente qu'en 2000.

La tendance à retarder la maternité pourrait aussi s'expliquer par les niveaux de scolarité plus élevés qu'avant chez les femmes, ce qui a eu des incidences positives sur l'économie.

« Il faut rester conscients de tout ça, parce qu'il y a toujours des répercussions. Si les femmes retardent la maternité, par exemple, cela peut créer une croissance importante dans la pyramide démographique, et ça pourrait avoir une influence sur l'économie durant les 40, 50 ou 60 prochaines années », dit l'économiste.

« En tant que société, il faut voir si nous souhaitons encourager une fécondité plus tôt ou plus tard dans une vie. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients », indique M. Kneebone.

Voir le rapport ici (Nouvelle fenêtre) (en anglais).