Devrait-on nationaliser l’usine GM d’Oshawa ?

Le fabricant automobile arrêtera à la fin de l'année 2019 la production de véhicules à son usine d'Oshawa.



Mike Palecek, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), croit que la nationalisation de l’usine d’Oshawa serait d’abord et avant tout une occasion de changer la vocation de la ligne de montage, qui selon lui, pourrait être entièrement dédié à la construction de voitures électriques.

Pour la section locale d’Unifor, ainsi que le STTP, ce projet permettrait non seulement d’augmenter le nombre de voitures électriques construit au Canada, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre au pays.

Mike Palecek, président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Photo : Radio-Canada

Avec l’état des discussions entourant l’usine d’Oshawa, ne rien faire n’est pas une option si l’on veut sauver les emplois de quelque 2500 travailleurs, note M. Palecek.

Ce qui ne serait pas viable de faire est de continuellement donner de l’argent aux constructeurs automobiles pour ensuite les voir fermer des usines quelques mois plus tard. Mike Palecek, président du STTP

Si les trois grands constructeurs automobiles ne veulent pas construire des voitures électriques au Canada, le secteur public doit se retrousser les manches et le faire par lui-même , insiste-t-il.

Pour M. Palecek, changer la vocation de l’usine serait aussi utile pour Poste Canada, qui désire électrifier sa flotte de véhicules.

Le dossier en discussion

Unifor, le syndicat qui représente les travailleurs d’Oshawa, affirme être toujours en discussion avec GM.

Unifor est actuellement en pourparlers avec GM au sujet de l'avenir de l’usine Oshawa et ne fera pas de commentaires pendant que ce processus est en cours , a expliqué une porte-parole pour le syndicat.

Des employés de l'usine GM. Photo : Radio-Canada

Bien qu’aucune nouvelle discussion n’ait eu lieu pour faire avancer le dossier, une porte-parole pour le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, affirme toujours suivre avec attention les derniers développements sur l’usine GM à Oshawa.

En mars, le ministre Bains réaffirmait sa confiance dans le secteur automobile canadien.