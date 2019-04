Des patients ayant reçu un diagnostic erroné à l'Hôpital de Miramichi seront dédommagés

Le pathologiste de l'Hôpital régional de Miramichi, le Dr Rajgopal Menon, était la cible d'un recours collectif concernant des diagnostics erronés rendus à des patients entre 1995 et 2007. Cette longue saga juridique semble tirer à sa fin avec l'annonce d'un règlement à l'amiable de 2,5 millions de dollars.

En février 2008, le public a été informé que toutes les analyses effectuées entre 1995 et 2007 par un ancien pathologiste de l’Hôpital régional de Miramichi, le Dr Rajgopal Menon, seraient soumises à un examen externe.

Plus de 10 ans plus tard, un règlement à l'amiable a été obtenu dans le cadre de ce recours collectif, selon un communiqué du cabinet d'avocats Wagners. Le montant total de ce recours s'élève à 2,5 millions de dollars. Les patients ayant reçu un diagnostique erroné entre 1995 et 2007 sont admissibles à des sommes allant de 750 $ à 50 000 $.

L'entente doit maintenant être approuvée par les tribunaux le 4 juillet prochain.

Le règlement ne sera approuvé que si le tribunal le considère juste, raisonnable et dans l’intérêt fondamental des membres du groupe.