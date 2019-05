La sécurité de 20 000 documents classifiés compromise au fédéral : doit-on s’inquiéter?

Ces manquements se sont produits entre le 1er janvier 2016 et le 20 février 2019. On ignore si l'un des incidents a entraîné une atteinte à la sécurité nationale ou à la vie privée.

Selon des documents déposés à la Chambre des communes le 9 avril dernier, la majorité des infractions se sont produites à Emploi et Développement social Canada où près de 5000 documents sensibles ont été entreposés de manière inappropriée.

Le ministère de la Justice, qui a rapporté avoir mal rangé 1483 documents, arrive au second rang. Suivent ensuite le ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada et le Centre de la sécurité des télécommunications qui ont respectivement mal entreposé 1426 et 1394 documents confidentiels.

Les documents révèlent également qu’une vingtaine de ces infractions ont été commises par des employés oeuvrant dans des cabinets de ministres, mais qu’une seule personne a perdu sa cote de sécurité à la suite de ces incidents.

Onze (11) infractions ont eu lieu dans le bureau du ministre des Pêches et Océans, la majorité en 2017, alors que le député de Beauséjour, Dominic LeBlanc, assumait ces fonctions. Sept incidents se sont produits dans le bureau de la ministre de la Justice sous le règne de Jody Wilson-Raybould, et trois dans le bureau de la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

L’employé qui a perdu sa cote de sécurité après avoir mal entreposé des documents sensibles oeuvrait d’ailleurs dans le cabinet de Mme Petitpas Taylor.

Doit-on s’inquiéter?

Même si des milliers de documents classifiés et protégés ont été mal entreposés, au cours des trois dernières années, cela ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont tombés dans de mauvaises mains. Plusieurs ministères ont indiqué que les documents en question n’ont jamais quitté « la garde de l’organisation ».

On ne parle pas, ici, de documents perdus, mais de documents qui n’ont peut-être pas été utilisés ou rangés comme ils se devaient , juge le PDG du groupe Northgate et ancien agent du renseignement au SCRS, Michel Juneau-Katsuya. Compte tenu du fait qu’il y a 250 000 employés à travers le gouvernement fédéral et qu'il s'agit de plus ou moins 7000 documents mal rangés par année, je crois que c’est un niveau acceptable.

Même si on aspire à la perfection, en matière de sécurité, c’est très difficile à atteindre, voire quasi impossible. Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du renseignement au SCRS

En revanche, M. Juneau-Katsuya semble détecter un certain laxisme dans les ministères qui sont moins réputés être les victimes d’espionnage, tel que les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement ou des Ressources naturelles.

Il s’interroge sur les efforts qui sont déployés pour sensibiliser l'ensemble des employés fédéraux sur l’importance de protéger les informations du gouvernement, pas uniquement ceux qui travaillent à la GRC, au SCRS ou à la Défense nationale, par exemple.

Il faut comprendre que depuis la fin de la guerre froide, sur la scène internationale, on est passé d’une confrontation militaire à une confrontation économique , explique-t-il. En matière d’espionnage industriel, il n’y a pas de ministères insignifiants. Il n’y a pas d'informations insignifiantes, désuètes ou farfelues.

Le Canada est dans la mire de plusieurs pays internationaux, car on a beaucoup à offrir , insiste-t-il. Le gouvernement se doit d’en faire beaucoup plus.

Tous les experts s’entendent pour dire qu’il y a beaucoup plus d’activités d’espionnage maintenant qu’il y en avait même au pic de la guerre froide. Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du renseignement au SCRS

Malheureusement, il y a énormément d’informations qui disparaissent chaque année, rappelle l’ex-agent du renseignement.