Des enseignantes retraitées partagent leur savoir avec des enfants défavorisés de Sherbrooke

Cécile Pouliot s’implique dans la Maison de la famille Rêve et Espoir depuis une quinzaine d’années. Elle recrute désormais d’autres enseignants à la retraite comme elle.

En ayant quitté mon emploi, je me disais que je pouvais faire autre chose et aider les enfants autrement , précise-t-elle.

La maison a été fondée il y a 30 ans par Georgette Banville lorsqu’elle était infirmière dans plusieurs établissements scolaires. Perturbée de voir des enfants en difficulté faire leurs devoirs sans aide après l’école, elle a décidé de remédier à la situation.

Je trouvais ça inacceptable quand je voyais un enfant qui était en dehors de sa classe sur son pupitre parce qu’il faisait ses devoirs qu’il n’avait pas faits. C’est là que je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose , souligne la fondatrice.

Avant l'aide aux devoirs, les enfants savourent une petite collation, puis sont dispersés dans différentes pièces de la maison pour profiter du savoir des enseignantes retraitées. Quand elles m'aident à faire mes mots de vocabulaire, ça fait monter mes notes , dit l'un des enfants.

Souvent, les parents ont moins le temps ou bien, ils n'ont pas l'habileté pour aider leurs enfants, signale Cécile Pouliot. Ce qu'on peut leur donner, c'est tant mieux, ça leur permet d'avancer dans la vie.

Une étudiante du Cégep de Sherbrooke, Romane Prunier, s'implique également auprès des enfants. Une expérience grandement appréciée pour celle qui fera son entrée en adaptation scolaire à l'Université de Sherbrooke l'automne prochain.

On voit la différence. On la voit quand on fait les devoirs avec eux. On la voit avec les parents qui sont reconnaissants pour ce qu'on fait pour leurs enfants.

Romane Prunier, étudiante au Cégep de Sherbrooke.